Для борьбы с гололедом на свердловские трассы вывели 160 единиц спецтехники

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Чистить от гололеда свердловские трассы будет 300 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. На борьбу с гололедом на дорогах Свердловской области будет направлено около 300 единиц ...

На свердловские трассы вывели 192 единицы спецтехники для борьбы с гололедом

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. Для борьбы с гололедом и устранения последствий снегопада на дороги Свердловской ...

На свердловские трассы вывели 334 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Для ликвидации последствий сильного снегопада на уборке снега с автотрасс Свердловской ...

Свердловские трассы чистят от снегопада 311 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. На уборке трасс в Свердловской области после сильного снегопада задействованы 206 ...

В Екатеринбурге в выходные дни на дороги вышло 462 единицы снегоуборочной техники

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. В выходные с последствиями снегопадов на региональных трассах работали 462 единицы ...