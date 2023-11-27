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Для борьбы с гололедом на свердловские трассы вывели 160 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Чистить свердловские автотрассы от наледи направлены 160 единиц спецтехники. Об этом сообщает департамент информполитики региона со ссылкой на Управление автодорог Свердловской области.

«На трассах региона продолжают работать 111 комбинированных дорожных машин, 6 автогрейдеров, 43 единицы другой техники», — указано в сообщении департамента.

Напомним, что свердловские синоптики продлили предупреждение о ледяном дожде и мокром снеге до 30 ноября. А региональное Управление ГИБДД предупредило автомобилистов о неблагоприятной ситуации на дорогах.

30 ноября на 14 метеопостах, расположенных на территории Свердловской области, был зарегистрирован низкий коэффициент сцепления, однако к 08.00 на 10 участках гололед был устранен.

Заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков дал поручение дорожным службам усилить контроль за содержанием дорог в период непогоды.

«Прошу министерство транспорта и дорожного хозяйства организовать четкое взаимодействие дорожных и оперативных служб для решения задач в условиях повышенного риска аварийности, возникающего из-за неблагоприятных погодных факторов», — заявил министр в ходе заседания правительства Свердловской области.
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