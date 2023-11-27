Для борьбы с гололедом на свердловские трассы вывели 160 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. На борьбу с гололедом на дорогах Свердловской области будет направлено около 300 единиц ...27.11.2023 На свердловские трассы вывели 192 единицы спецтехники для борьбы с гололедом
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. Для борьбы с гололедом и устранения последствий снегопада на дороги Свердловской ...23.11.2023 На свердловские трассы вывели 334 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Для ликвидации последствий сильного снегопада на уборке снега с автотрасс Свердловской ...22.11.2023 Свердловские трассы чистят от снегопада 311 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. На уборке трасс в Свердловской области после сильного снегопада задействованы 206 ...26.11.2018 В Екатеринбурге в выходные дни на дороги вышло 462 единицы снегоуборочной техники
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. В выходные с последствиями снегопадов на региональных трассах работали 462 единицы ...