Курс доллара США на Московской бирже снизился до 88,47 руб., евро — до 96,90 руб.

УрБК, Москва, 29.11.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...20.11.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 88,61 руб., евро — до 96,74 руб.
УрБК, Москва, 20.11.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...16.11.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 89,14 руб., евро — до 96,74 руб.
УрБК, Москва, 16.11.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...14.11.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 91,44 руб., евро — до 97,94 руб.
УрБК, Москва, 14.11.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...03.11.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 93,13 руб., евро — до 99,09 руб.
УрБК, Москва, 03.11.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...