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Курс доллара США на Московской бирже снизился до 89,14 руб., евро — до 96,74 руб.

УрБК, Москва, 16.11.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 89,14 руб., европейской — 96,74 руб.

На момент закрытия торгов 15 ноября курс доллара США составлял 89,45 руб., евро — 97,23 руб.
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