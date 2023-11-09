Курс доллара США на Московской бирже снизился до 89,86 руб., евро — до 97,66 руб.

УрБК, Москва, 14.11.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...09.11.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 91,77 руб., евро — до 98,33 руб.
УрБК, Москва, 09.11.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...03.11.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 93,13 руб., евро — до 99,09 руб.
УрБК, Москва, 03.11.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...25.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 93,10 руб., евро — до 98,62 руб.
УрБК, Москва, 25.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...11.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 99,93 руб., евро — до 105,96 руб.
УрБК, Москва, 11.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...