Курс доллара США на Московской бирже снизился до 89,86 руб., евро — до 97,66 руб.

УрБК, Москва, 15.11.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 89,86 руб., европейской — 97,66 руб. На момент закрытия торгов 14 ноября курс доллара США составлял 90,60 руб., евро — 98,12 руб.

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