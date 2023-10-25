Курс доллара США на Московской бирже снизился до 93,13 руб., евро — до 99,09 руб.

УрБК, Москва, 03.11.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 93,13 руб., европейской — 99,09 руб. На момент закрытия торгов 2 ноября курс доллара США составлял 93,35 руб., евро — 99,32 руб.

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