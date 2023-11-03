Курс доллара США на Московской бирже снизился до 91,77 руб., евро — до 98,33 руб.

УрБК, Москва, 03.11.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...25.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 93,10 руб., евро — до 98,62 руб.
УрБК, Москва, 25.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...24.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 93,45 руб., евро — до 99,59 руб.
УрБК, Москва, 24.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...23.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 95,17 руб., евро — до 100,76 руб.
УрБК, Москва, 23.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...04.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 99,38 руб., евро — до 104,13 руб.
УрБК, Москва, 04.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...