Курс доллара США на Московской бирже снизился до 91,77 руб., евро — до 98,33 руб.

УрБК, Москва, 09.11.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 91,77 руб., европейской — 98,33 руб. На момент закрытия торгов 8 ноября курс доллара США составлял 92,01 руб., евро — 98,51 руб.

Материалы по теме

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 93,13 руб., евро — до 99,09 руб.

УрБК, Москва, 03.11.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 93,10 руб., евро — до 98,62 руб.

УрБК, Москва, 25.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 93,45 руб., евро — до 99,59 руб.

УрБК, Москва, 24.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 95,17 руб., евро — до 100,76 руб.

УрБК, Москва, 23.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 99,38 руб., евро — до 104,13 руб.

УрБК, Москва, 04.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...