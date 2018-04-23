Россельхозбанк в 2023 году выдал свердловским аграриям кредиты на сумму более 3,41 млрд рублей

УрБК, Москва, 23.04.2018. За год объем выданных кредитов на проведение посевной в России вырос на 21%, до 126 млрд 0,58 ...03.07.2017 Объем кредитования Сбербанка в агропромышленном секторе сократился в два раза
УрБК, Москва, 03.07.2017. По состоянию на 29 июня объем кредитов, выданных ПАО «Сбербанк» сельскохозяйственным ...04.04.2016 За год объем кредитов на сельхозработы в России увеличился на 43%
УрБК, Москва, 04.04.2016. Объем кредитов, выданных российскими банками на 31 марта 2016 года на проведение ...21.12.2015 Объем выданных сельхозкредитов в РФ в 2015 году вырос на треть
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2015. Объем выданных кредитных ресурсов на проведение сезонных полевых работ в 2015 году ...22.07.2014 Объем выданных кредитов российским аграриям в первом полугодии 2014 года упал на 12%
УрБК, Москва, 22.07.2014. В первом полугодии 2014 года объем выданных кредитных ресурсов в РФ на проведение сезонных ...