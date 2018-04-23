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Россельхозбанк в 2023 году выдал свердловским аграриям кредиты на сумму более 3,41 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. В период с января по ноябрь 2023 года Россельхозбанк (РСХБ) выдал свердловским сельхозпроизводителям кредиты на сумму свыше 3,41 млрд руб., что на 20% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом представители банка рассказали на торжественном мероприятии, посвященном поздравлению лучших сельхозпроизводителей региона.

«По состоянию на середину ноября, объем кредитных средств, представленных банком в Свердловской области на финансирование сезонно-полевых работ, превысил уровень 2022 года на 20%. Аграриям было выдано более 3,41 млрд. рублей за период с января по ноябрь 2023 года», — говорится в сообщении банка.

В ходе выступления представители РСХБ подчеркнули, что задача по выдаче кредитов в секторе АПК в период сезонных работ банком в этом году реализована успешно. Полученные займы фермерские хозяйства использовали для закупки семян, топлива, запчастей.

«Финансовая поддержка сезонных работ предприятий АПК нашего региона — одно из ключевых направлений деятельности нашего банка. Для нас важно, чтобы производители получили заемные средства вовремя, поскольку сезонные мероприятия — это основа благополучного развития хозяйств. Для клиентов банка действует механизм льготного кредитования предприятий АПК, предусматривающий предоставление кредитов по льготной ставке», — прокомментировали в Россельхозбанке.
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