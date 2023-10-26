УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:03

С 1 декабря в Екатеринбурге будет перенумеровано 22 автобусных маршрута

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. С 1 декабря в Екатеринбурге будет введена единая сквозная нумерация в системе общественного транспорта, в частности автобусов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Изменится нумерация 22 автобусных маршрутов, трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, троллейбусы — с 25 по 39, автобусы —с 40.

Разобраться в новой системе поможет Telegram-бот, который также будет выдавать информацию по изменению автобусных маршрутов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.10.2023 В Екатеринбурге на конкурс выставили 69 автобусных маршрутов для определения перевозчиков с 1 декабря 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Администрация Екатеринбурга выставила на конкурс все городские автобусные маршруты, ...

01.07.2021 В Екатеринбурге изменилась нумерация маршрутов общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2021. С 1 июля 2021 года в Екатеринбурге изменилась нумерация 24 автобусных маршрутов. ...

23.06.2021 С 1 июля в Екатеринбурге изменится нумерация маршрутов общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2021. С 1 июля 2021 года в Екатеринбурге будет запущена новая система нумерации общественного ...

11.01.2017 В Екатеринбурге отменят 113 маршрутов общественного транспорта

С 1 июля 2017 года в Екатеринбурге отменят 113 маршрутов общественного транспорта, в том числе 87 автобусных, 18 ...

11.01.2017 В Екатеринбурге отменят 113 маршрутов общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. С 1 июля 2017 года в Екатеринбурге отменят 113 маршрутов общественного транспорта, в ...

Популярные новости
01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году03.11.2023Ночь искусств в музее31.10.2023Новостройки подорожали на 5-20%
Архив новостей
Ноябрь 2023 (668)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18