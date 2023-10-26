С 1 декабря в Екатеринбурге будет перенумеровано 22 автобусных маршрута

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Администрация Екатеринбурга выставила на конкурс все городские автобусные маршруты, ...01.07.2021 В Екатеринбурге изменилась нумерация маршрутов общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2021. С 1 июля 2021 года в Екатеринбурге изменилась нумерация 24 автобусных маршрутов. ...23.06.2021 С 1 июля в Екатеринбурге изменится нумерация маршрутов общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2021. С 1 июля 2021 года в Екатеринбурге будет запущена новая система нумерации общественного ...11.01.2017 В Екатеринбурге отменят 113 маршрутов общественного транспорта
С 1 июля 2017 года в Екатеринбурге отменят 113 маршрутов общественного транспорта, в том числе 87 автобусных, 18 ...11.01.2017 В Екатеринбурге отменят 113 маршрутов общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. С 1 июля 2017 года в Екатеринбурге отменят 113 маршрутов общественного транспорта, в ...