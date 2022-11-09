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В Екатеринбурге владельцы шести интернет-магазинов обвиняются в хищении у граждан более 2,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2012. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, похитивших у граждан несколько миллионов рублей.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемые создали в социальных сетях шесть интернет-магазинов по доставке товаров и предметов для самообороны, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Получив предоплату, продавцы добавляли покупателей в черный список и распоряжались средствами по своему усмотрению.

Так, в период с июля по ноябрь 2022 года предприниматели получили от 45 граждан денежные средства в размере более 2,2 млн руб.

Мужчины обвиняются по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба, в крупном и особо крупном размерах».

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.
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