В Екатеринбурге владельцы шести интернет-магазинов обвиняются в хищении у граждан более 2,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2022. В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Красноуфимска, ...19.10.2022 В Екатеринбурге будут судить преступную группу по делу о хищении 6,7 млн рублей под предлогом обмена криптовалюты
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело о грабеже под предлогом обмена ...27.07.2021 Двое жителей Екатеринбурга предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве с жильем на 15,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2021. В Чкаловский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело о мошенничестве с ...24.10.2019 Двух жительниц Екатеринбурга будут судить за хищение более 9,5 млн рублей под предлогом содействия в получении жилья по соцпрограмме
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. В Екатеринбурге перед судом предстанут местные жительницы, обвиняемые в мошенническом ...07.12.2018 В Свердловской области руководители потребительского кооператива «Актив» обвиняются в хищении у граждан 1,6 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...