В Екатеринбурге владельцы шести интернет-магазинов обвиняются в хищении у граждан более 2,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2022. В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Красноуфимска, ...

В Екатеринбурге в суд направлено дело о краже автомобилей под предлогом аренды на сумму 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело о грабеже под предлогом обмена ...

В Екатеринбурге будут судить преступную группу по делу о хищении 6,7 млн рублей под предлогом обмена криптовалюты

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2021. В Чкаловский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело о мошенничестве с ...

Двое жителей Екатеринбурга предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве с жильем на 15,8 млн рублей

Двух жительниц Екатеринбурга будут судить за хищение более 9,5 млн рублей под предлогом содействия в получении жилья по соцпрограмме

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. В Екатеринбурге перед судом предстанут местные жительницы, обвиняемые в мошенническом ...