В Екатеринбурге будут судить мошенников, похитивших у пенсионеров 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2025. В Синарский районный суд Каменска-Уральского передали дело в отношении двух жителей ...

В Каменске-Уральском будут судить «курьеров» за хищение у пенсионерки 850 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2025. Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя. ...

В Екатеринбурге суд рассмотрит уголовное дело о хищении у семи пенсионеров свыше 20 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2012. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...

В Екатеринбурге владельцы шести интернет-магазинов обвиняются в хищении у граждан более 2,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. В Богдановиче в суд передано дело одного из участников группы телефонных мошенников. ...

В Богдановиче будут судить участника группировки телефонных мошенников за хищение средств у пожилых граждан

Двух жительниц Екатеринбурга будут судить за хищение более 9,5 млн рублей под предлогом содействия в получении жилья по соцпрограмме

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. В Екатеринбурге перед судом предстанут местные жительницы, обвиняемые в мошенническом ...