Сегодня, 09:42

В Екатеринбурге будут судить мошенников, похитивших у пенсионеров 1,3 млн рублей

УрБК, Москва, 15.08.2025. В Чкаловский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело в отношении двух 20-летних мошенников (мужчины и женщины), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемые входили в состав банды телефонных мошенников, которая обманывала пожилых людей и заставляла передавать наличные денежные средства «курьерам» под предлогом защиты сбережений от кражи и ложных проверок. Обвиняемые выполняли роль курьеров. Они забирали приготовленные потерпевшими банкноты, часть которых оставляли себе в качестве вознаграждения, а остальную сумму перечисляли соучастникам. В результаты у трех пенсионеров в сумме похитили 1,3 млн руб.

Молодых людей обвиняют по статьям ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере» и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, организованной группой».
