Вчера, 11:40

В Каменске-Уральском будут судить «курьеров» за хищение у пенсионерки 850 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2025. В Синарский районный суд Каменска-Уральского передали дело в отношении двух жителей Екатеринбурга. Их обвиняют в хищении у пенсионерки 850 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Отмечается, что банда телефонных мошенников сначала обманным путем получила доступ к персональным данным жертвы, а затем убедила ее перечислить деньги на «безопасные» счета под предлогом защиты сбережений.

Обвиняемые выполняли роль курьеров. Они забрали у пенсионерки деньги. Часть из них оставили себе, а остальное — перечислили на криптовалютные счета соучастников. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, с причинением значительного ущерба, в крупном размере, организованной группой».
