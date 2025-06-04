В Каменске-Уральском будут судить «курьеров» за хищение у пенсионерки 850 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. В Екатеринбурге задержали двух курьеров, которые забирали деньги у пенсионеров и ...29.04.2025 В Екатеринбурге суд рассмотрит уголовное дело о хищении у семи пенсионеров свыше 20 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2025. Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя. ...19.04.2022 В Богдановиче будут судить участника группировки телефонных мошенников за хищение средств у пожилых граждан
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. В Богдановиче в суд передано дело одного из участников группы телефонных мошенников. ...20.04.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела на счета мошенников более 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у пенсионерки 5,3 млн руб. Об этом ...24.10.2019 Двух жительниц Екатеринбурга будут судить за хищение более 9,5 млн рублей под предлогом содействия в получении жилья по соцпрограмме
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. В Екатеринбурге перед судом предстанут местные жительницы, обвиняемые в мошенническом ...