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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов получил благодарность от министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов получил из рук министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина благодарность за результаты, достигнутые Екатеринбургом. Церемония награждения состоялась в начале встречи главы ведомства с главами российских муниципалитетов («Прямой разговор»), прошедшей в рамках марафона «Муниципальный диалог».

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов получил благодарность от министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина

«В начале встречи из рук министра получил благодарность за результаты, достигнутые нашим городом. Столица Урала входит в пятерку российских городов с самым высоким ростом строительной отрасли. Ежегодно мы строим более 1,5 млн кв. м жилья, по итогам текущего, 2023 года, планируем сдать не менее 1,6 млн кв. м — абсолютный рекорд за всю историю города», — написал А. Орлов в своем Telegram-канале.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов получил благодарность от министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина

По словам главы Екатеринбурга, в городе появляются благоустроенные территории и уникальные спортивные объекты мирового уровня. Тот факт, что международный форум и выставка 100+ TechnoBuild проходит именно в Екатеринбурге, также является показателем уровня развития строительной отрасли в столице Среднего Урала, полагает глава города.

Марафон «Муниципальный диалог», в рамках которого и состоялась встреча главы Екатеринбурга с министром строительства и ЖКХ РФ, организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) совместно с Минстроем России.

Фото из официального Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова
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