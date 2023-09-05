Глава Екатеринбурга Алексей Орлов получил благодарность от министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня ответит на вопросы горожан в онлайн-эфире ...04.09.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов допустил вариант строительства новой станции метро на Уралмаше
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов допустил, что в городе может появиться новая станция ...21.08.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поблагодарил работников служб благоустройства за оперативную уборку города после празднования 300-летия
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выразил благодарность всем, кто принимал участие в ...26.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе рабочей поездки в Челябинск принял участие в заседании Ассоциации «Города Урала»
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе рабочей поездки на Южный Урал принял участие в ...29.09.2015 Коллектив «Реновы» получил благодарность от президента РФ
УрБК, Москва, 29.09.2015. Коллектив «Реновы» получил благодарность от президента РФ. Об этом говорится в распоряжении ...