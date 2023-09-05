Глава Екатеринбурга Алексей Орлов получил благодарность от министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина

Фото из официального Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов получил из рук министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина благодарность за результаты, достигнутые Екатеринбургом. Церемония награждения состоялась в начале встречи главы ведомства с главами российских муниципалитетов («Прямой разговор»), прошедшей в рамках марафона «Муниципальный диалог».«В начале встречи из рук министра получил благодарность за результаты, достигнутые нашим городом. Столица Урала входит в пятерку российских городов с самым высоким ростом строительной отрасли. Ежегодно мы строим более 1,5 млн кв. м жилья, по итогам текущего, 2023 года, планируем сдать не менее 1,6 млн кв. м — абсолютный рекорд за всю историю города», — написал А. Орлов в своем Telegram-канале.По словам главы Екатеринбурга, в городе появляются благоустроенные территории и уникальные спортивные объекты мирового уровня. Тот факт, что международный форум и выставка 100+ TechnoBuild проходит именно в Екатеринбурге, также является показателем уровня развития строительной отрасли в столице Среднего Урала, полагает глава города.Марафон «Муниципальный диалог», в рамках которого и состоялась встреча главы Екатеринбурга с министром строительства и ЖКХ РФ, организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) совместно с Минстроем России.