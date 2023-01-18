Банк России проводит в Екатеринбурге фотовыставку монет, посвященных Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. В Екатеринбурге открылась выставка Банка России «Время и деньги». Экспозиция ...23.05.2013 ОАО «СКБ-банк»: в 2013 году ЦБ продолжит выпуск монет серии «Города воинской славы»
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2013. Банк России объявил о выпуске в обращение 24 мая 2013 года трех новых памятных монет, ...12.04.2013 ОАО «СКБ-банк»: первая монета, посвященная теме покорения космоса, появилась в России еще в 1981 году
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2013. Сегодня, 12 апреля, весь мир отмечает День авиации и космонавтики. Финансовые ...27.02.2013 Банк России выпускает монету в память Виктора Черномырдина
УрБК, Москва, 27.02.2013. На этой неделе Банк России выпускает в обращение несколько новых памятных монет. Две из них ...14.03.2012 Банк России выпустил памятные монеты, посвященные Челябинску
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2012. Центробанк РФ объявил о выпуске семи видов новых памятных монет, на двух из которых ...