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Банк России проводит в Екатеринбурге фотовыставку монет, посвященных Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. В екатеринбургском креативном кластере «Домна» открылась выставка фотографий монет, посвященных Екатеринбургу и Свердловской области.

Банк России проводит в Екатеринбурге фотовыставку монет, посвященных Свердловской области
Фото предоставлено пресс-службой Уральского ГУ Банка России

Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, многие экспонаты были отчеканены малыми тиражами, то есть увидеть их в свободном доступе сложно. К примеру, серебряная трехрублевая монета, посвященная 300-летию Екатеринбурга, была выпущена летом этого года тиражом в 5 тыс. экземпляров. Двухцветная монета, созданная в честь изобретения паровоза отцом и сыном Черепановыми, инженерами Выйского завода в Нижнем Тагиле была отчеканена в 2021 году тиражом в 3 тыс. экземпляров.

«После открытия выставка отправится «на гастроли»: ее увидят посетители различных площадок в Екатеринбурге. Уверена, она станет достойным подарком городу», — отметила начальник Уральского ГУ Банка России Марина Мясникова.

В «Домне» (ул. Вайнера, 16) экспозиция пробудет до 1 декабря. Вход свободный.
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