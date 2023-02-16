Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»

УрБК. Екатеринбург. 07.04.2023. В креативном центре «Домна» 6 апреля состоялась презентация очередной книги из исторической серии издательства «Коммерсантъ-Урал», которая получила название «Занимательная история предпринимательства на Урале». 300-страничное богато иллюстрированное издание посвящено явлениям, событиям и людям, оставившим свой след в деловой истории региона с XVII века по 2022 год. Проект реализован совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП). Тираж книги — 500 экземпляров.



Презентация издания прошла в театрализованной форме, помещения креативного кластера «Домна» были украшены увеличенными фото из книги, сделанными студией фотопечати «Фолио».









Как отметила в ходе презентации генеральный директор «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова, издательский дом уже не раз обращался к истории Урала, рассматривал и изучал ее с разных сторон. Издание выпустило более 10 книг об истории Екатеринбурга, Свердловской области, Урала. Среди них: «Победа. Одна на всех», «Девяностые», «Власть и деньги», «Приходы. Культурные волны Урала», «Ловцы банд. Место встречи», «Истории уральских сыщиков», «Бури вестники», «Место силы», «Карабаш. Медный век».



«В этот раз мы решили сконцентрироваться на том, что имеет прямое отношение к нам — деловому изданию. Речь идет о предпринимательстве. Оно на Урале тоже имеет свою неповторимую историю и свое собственное лицо, сформированное деяниями инициативных людей с деловой хваткой. Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» стала достойным продолжением книжной коллекции издательского дома», — отметила Марина Архипова.







«Книга, которую мы презентуем, об особенностях региона, его природных богатствах, исторических обстоятельствах, но в первую очередь об инициативных людях прошлого и настоящего», — подчеркнул директор СОФПП Валерий Пиличев.