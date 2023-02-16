УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:01

Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»

УрБК. Екатеринбург. 07.04.2023. В креативном центре «Домна» 6 апреля состоялась презентация очередной книги из исторической серии издательства «Коммерсантъ-Урал», которая получила название «Занимательная история предпринимательства на Урале». 300-страничное богато иллюстрированное издание посвящено явлениям, событиям и людям, оставившим свой след в деловой истории региона с XVII века по 2022 год. Проект реализован совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП). Тираж книги — 500 экземпляров.

Презентация издания прошла в театрализованной форме, помещения креативного кластера «Домна» были украшены увеличенными фото из книги, сделанными студией фотопечати «Фолио».

Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»
Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»

Как отметила в ходе презентации генеральный директор «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова, издательский дом уже не раз обращался к истории Урала, рассматривал и изучал ее с разных сторон. Издание выпустило более 10 книг об истории Екатеринбурга, Свердловской области, Урала. Среди них: «Победа. Одна на всех», «Девяностые», «Власть и деньги», «Приходы. Культурные волны Урала», «Ловцы банд. Место встречи», «Истории уральских сыщиков», «Бури вестники», «Место силы», «Карабаш. Медный век».

«В этот раз мы решили сконцентрироваться на том, что имеет прямое отношение к нам — деловому изданию. Речь идет о предпринимательстве. Оно на Урале тоже имеет свою неповторимую историю и свое собственное лицо, сформированное деяниями инициативных людей с деловой хваткой. Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» стала достойным продолжением книжной коллекции издательского дома», — отметила Марина Архипова.

Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»

«Книга, которую мы презентуем, об особенностях региона, его природных богатствах, исторических обстоятельствах, но в первую очередь об инициативных людях прошлого и настоящего», — подчеркнул директор СОФПП Валерий Пиличев.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.02.2023 Самозанятые екатеринбуржцы смогут бесплатно принять участие в ярмарке уральских производителей с 25 по 26 марта в креативном кластере «Домна»

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Екатеринбурге в стенах креативного кластера «Домна» 25 и 26 марта пройдет ярмарка ...

27.12.2022 Первую новогоднюю ярмарку в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге посетили более 1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. Более 1 тыс. посетителей привлекла 24 и 25 декабря первая новогодняя ярмарка в ...

27.10.2022 В креативном кластере ДОМНА пройдет серия событий в рамках EKATERINBURG FASHION WEEK

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2022. В креативном кластере ДОМНА пройдет серия событий в рамках EKATERINBURG FASHION WEEK. В ...

19.08.2022 В екатеринбургском креативном кластере «Домна» сегодня открылась выставка рисунков «АРТ-География»

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. В Екатеринбурге сегодня на площадке креативного кластера «Домна» состоялось открытие ...

15.11.2019 ИД «Коммерсантъ-Урал» презентовал в Екатеринбурге книгу «Приходы. Культурные волны Урала»

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. Издательский дом (ИД) «Коммерсантъ-Урал» презентовал в Екатеринбурге книгу «Приходы. ...

Популярные новости
10.03.2023В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов10.03.2023Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр17.03.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район20.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»17.03.2023Суд отказал в смягчении наказания осужденному за взятку бывшему главному архитектору города Первоуральска
Архив новостей
Апрель 2023 (170)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18