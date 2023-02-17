Андрей Калугин: Мы создаем «вау-эффект»

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил профессиональный фотограф, печатник, создатель Студии фотопечати и фотокниг «Фолио» Андрей Калугин.



— Андрей, как вы охарактеризуете современное состояние рынка фотокниг и печати фотографий большого размера? Какие можно отметить общие тенденции?



— За последние 15 лет рынок фотокниг очень сильно изменился. Он начинался с изготовления фотокниг большого формата, на профессиональной фотобумаге, с оригинальным дизайном. И такие фотокниги в основном предлагали профессиональные фотографы.



Сейчас появилось много компаний, которые предлагают более простой вариант — фотокниги цифрового, полиграфического исполнения. Технология производства таких фотокниг проще и дешевле (листы тоньше, сборка блока автоматизирована). Теперь для верстки фотокниги не надо обращаться к профессиональному дизайнеру — достаточно найти удобный онлайн-конструктор, которых довольно много разработано сейчас, причем многие из них абсолютно бесплатны.



К сожалению, снизилась художественная ценность фотокниг. Из-за отсутствия дизайна исчез так называемый вау-эффект. Верстка на белом фоне (евродизайн), лаконичность превратили фотокнигу в обычный альбом с фотографиями на тонкой бумаге, иногда сшитый пружиной.



Рынок фотокниг вырос, стал массовым, но качество фотокниг изменилось не в лучшую сторону. Появилось много людей, которые предпочитают сделать сразу фотокнигу, чем просто напечатать фотографии.







Востребованность фотографий большого формата практически не изменилась: люди по-прежнему с большим удовольствием оформляют фотографическими картинами домашний и офисный интерьеры.



Но сегодня изменилась технология фотопечати, что позволяет сохранить качество изображения до 200 лет. Я имею в виду технологию пластификации (вклейка фотоотпечатка между двумя жесткими пластинами — оргстеклом и алюмокомпозитом). Кстати, только наша студия в Екатеринбурге может изготовить такое панно на стену размером до трех метров.



— Фотокниги на Урале исторически были частью визуального корпоративного стиля. Сохранилась ли эта тенденция?



— Безусловно, фотокнига всегда выступала частью корпоративной культуры. Это не только часть имиджа и поддержка репутации компании в глазах внешних партнеров, но и усиление лояльности, приверженности сотрудников компании.



Книга может отражать какой-то важный период истории предприятия. Чем крупнее компания, тем больше событий происходит в ее жизни. Некоторые предприятия даже оформляют каждый год по фотокниге или брошюре. Вручают такие издания партнерам в памятные даты, награждают сотрудников на праздничных мероприятиях, хранят в своих музеях и показывают на выставках.



Стабильности в производстве таких книг, к сожалению, нет. Часто об этом забывают. Конечно, хорошо иметь тираж таких книг, и в нашей практике были такие моменты, когда мы выпускали три экземпляра в очень хорошем качестве (обложка из натуральной кожи, с фирменным декором, в индивидуальной упаковке — коробке из натуральных материалов), а затем нам поступил заказ изготовить уже 100 книг в более бюджетном варианте (фотообложка, без упаковки-коробки). Изготавливали фотокниги к юбилею компании, к важной дате кого-то из сотрудников (выход на пенсию, получение высокой награды).



Возможны варианты сборника эффектных фотографий с производства: сотрудники, продукция, процесс производства. Такие издания мы напечатали для РМК, для выставки «Иннопром». Получилась такая серьезная презентационная книга.



Форматы, объем, тиражность могут меняться, но в целом тенденция сохраняется и спрос есть. Даже можно утверждать, что сейчас стали заказывать больше таких книг.



Сейчас брошюры на скрепочке не серьезны: большой компании нужна большая фотокнига как часть истории крупного надежного бизнеса.



Наши фотокниги имеют ряд преимуществ: открываются на 180 градусов, собираются вручную, печатаются на профессиональной фотобумаге, каждая страничка усилена пластиком. Такие книги служат не один десяток лет.







— Современная технология печати фотокниг и фотографий позволяет делать какие-то интересные предложения клиентам по цене-тиражу-качеству?



— На данный момент технологии цифровой печати очень продвинулись вперед. На рынке появилось довольно много компаний, которые предлагают очень достойную печать большими тиражами. Огромное преимущество цифровой печати (цифрового офсета) — это цена. Можно сделать небольшой тираж (до 10 книг) за очень демократичные деньги. Но наша технология значительно отличается от цифрового офсета — это фотопечать.



Фотопечать — это технология фотопленки, когда материал засвечивается светом, затем проявляется в проявителе, закрепителе, сушится, и получается фотография. Конечно, минус данной технологии — это цена (выше, чем цифровой офсет). Плюс этой технологии — это высокая детализация изображения, абсолютное отсутствие полиграфического растра (все переходы плавные, нет точек), сохранность изображения, яркость красок, цветов. Фотографии в таком исполнении способны вызвать «вау-эффект». Стоимость зависит от тиража, и мы можем предложить очень доступные цены.



— Востребована ли сейчас интерьерная печать? Какие предложения есть на рынке по материалам, долговечности, цене?



— Наиболее востребованным вариантом интерьерной печати является печать на холсте (плотный материал с фактурной поверхностью, очень похожий на художественное полотно). Часто такие картины используются в домашнем интерьере. Реже — в оформлении заведений. Мы однажды изготовили несколько холстов для кафе.



Чаще заказывают фотопечать с накатом на основу (пластик, алюмокомпозит, пенокартон). Самым уникальным нашим предложением является пластификация. Этот способ позволяет сохранить фотографию от ультрафиолета, влажности, воздуха. Получается архивная консервация фотоотпечатка. В Европе это очень популярная технология. К примеру, одна из самых известных фотографий в мире — «Рейн» размером 185,4x363,5 см (продана за 4,34 млн долл. США) — была выполнена в этой технологии.



Пластификация — это дорого. Процесс производства длительный, имеет несколько циклов и требует определенной квалификации от специалиста. Наша студия единственная в Екатеринбурге, которая может изготовить пластификацию от 20х30 см до 75х225 см.



— Есть ли спрос на печать фотографий для выставок и экспозиций?



— На данный момент в работе есть несколько заказов от 20 до 40 выставочных работ. Мы постоянно печатаем фотоэкспонаты для Музея истории Екатеринбурга, журнала «Стольник», Ельцин Центра, Музея фотографии, Центра фотографии «Март», ИД «Коммерсантъ», корпорации «Роскосмос». Мы оформляли переговорную комнату и офис пластификациями фирмы «Боярд». Фотографы также к нам часто обращаются с просьбой изготовить выставочные форматы. Мы давно дружим и сотрудничаем с фотографами Максимом Лоскутовым, Александром Осиповым, которые печатали у нас свои выставки. Мы можем напечатать фотографии с накатом на пенокартоне, пластике, алюмокомпозите и в технологии пластификации.







Когда требуется высокое качество картинки — идут к нам.



— Этот год юбилейный для города, 300 лет. Что можно предложить из ассортимента корпорациям и предпринимателям — открытки, книги, фотопостеры? Может, что-то оригинальное с символикой города и лого корпорации?



— Тема юбилея Екатеринбурга сейчас активно обсуждается, и мы, конечно же, готовы включиться в праздничные мероприятия. Специальных сувениров мы не изготавливаем, мы работаем по заявке. И если к нам обратится компания или какая-нибудь культурная институция с предложением подготовить фотоэкспонаты или фотокниги с юбилейной символикой, то мы с удовольствием это сделаем.



Мы можем на обложку фотокниги нанести фирменное тиснение золотом или серебром, разместить металлическую табличку с поздравительной надписью, изготовить фотовставку с видом Екатеринбурга. Внутри фотокниги можно напечатать слова благодарности и пожелания столице Урала.



Вариантов много, мы всегда идем навстречу своим заказчикам и вместе находим необычные способы рассказать о важных событиях из жизни целого города или отдельно взятого человека.



Фото предоставлены Андреем Калугиным