Свердловская природоохранная прокуратура обнаружила мазут в пруду в Реже

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. Свердловская природоохранная прокуратура начала проверку информации о появлении ...23.12.2020 Прокуратура проверит мусорный полигон «Северный» из-за возможного загрязнения реки в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2020. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку в связи с ...03.06.2020 Прокуратура проверяет обстоятельства разлива нефтепродуктов в Алапаевском районе
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2020. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку в связи с разливом ...12.11.2019 Прокуратура проводит проверку по факту загрязнения реки Исеть в Каменском районе
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту ...28.08.2017 Прокуратура проводит проверку по факту гибели рыбы в акватории Исети в Большом Истоке
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту ...