Свердловская природоохранная прокуратура обнаружила мазут в пруду в Реже

Фото из официального Telegram-канала прокуратуры Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила в Реже на земельном участке неразграниченной формы собственности загрязненный мазутом пруд-отстойник.В настоящее время проверочные мероприятия, к которым привлечены Уральское межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования и администрация Режевского городского округа, продолжаются.«По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на минимизацию негативного воздействия накопленного вреда окружающей среде», — отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.