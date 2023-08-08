Более 200 новых камер видеонаблюдения установлено в Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) муниципалитет установил более 200 новых камер видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



В 2023 году в ходе модернизации светофорных объектов было установлено 10 поворотных видеокамер, 28 стационарных видеокамер, 33 обзорные видеокамеры на следующих перекрестках: Старых Большевиков — Баумана, Старых Большевиков — Энтузиастов, Старых Большевиков — Красных Командиров, Старых Большевиков — Космонавтов — Ильича, 8 Марта — Фурманова, 8 Марта — Щорса, Патриса Лумумбы — Ферганская, Шейнкмана — Радищева, Евгения Савкова — Ручейная — Суходольская, Восточная — Первомайская, Белинского — Тверитина, Шаумяна — Белореченская, Шаумяна — Серафимы Дерябиной, Техническая — Маневровая и Техническая — Расточная.



Кроме этого, в ходе создания общегородской «Интеллектуальной транспортной системы» (ИТС), разработанной специально для решения транспортных задач в городском масштабе, было установлено 195 обзорных камер и 20 камер на номера на 57 перекрестах мегаполиса.



Также ведется видеонаблюдение за состоянием улиц и общественных городских пространств, идет работа по подключению в общую систему локальных систем видеонаблюдения на предприятиях и организациях.



На сегодняшний день в муниципальной собственности находится порядка 3 тыс. камер.