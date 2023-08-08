Более 200 новых камер видеонаблюдения установлено в Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

УрБК, Екатеринбурга, 08.08.2023. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) ...13.07.2023 В Екатеринбурге на выходных из-за ремонта путей изменится схема движения двух трамваев и автобуса
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В Екатеринбурге с 00.00 15 июля до 05.00 17 июля изменится схема движения трамваев № 2, ...26.06.2023 Для ремонта трамвайных путей в Екатеринбурге в несколько этапов закроют движение на улице Старых Большевиков
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. В Екатеринбурге в три этапа будут закрывать движение на улице Старых Большевиков для ...24.01.2023 Власти Екатеринбурга в 2023 году в рамках нацпроекта БКД отремонтируют 17 км автомобильных дорог
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Власти Екатеринбурга опубликовали список улиц и дорог, которые будут отремонтированы в ...25.02.2022 В Екатеринбурге в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 27 светофоров
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в ...