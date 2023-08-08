УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:43

Более 200 новых камер видеонаблюдения установлено в Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) муниципалитет установил более 200 новых камер видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В 2023 году в ходе модернизации светофорных объектов было установлено 10 поворотных видеокамер, 28 стационарных видеокамер, 33 обзорные видеокамеры на следующих перекрестках: Старых Большевиков — Баумана, Старых Большевиков — Энтузиастов, Старых Большевиков — Красных Командиров, Старых Большевиков — Космонавтов — Ильича, 8 Марта — Фурманова, 8 Марта — Щорса, Патриса Лумумбы — Ферганская, Шейнкмана — Радищева, Евгения Савкова — Ручейная — Суходольская, Восточная — Первомайская, Белинского — Тверитина, Шаумяна — Белореченская, Шаумяна — Серафимы Дерябиной, Техническая — Маневровая и Техническая — Расточная.

Кроме этого, в ходе создания общегородской «Интеллектуальной транспортной системы» (ИТС), разработанной специально для решения транспортных задач в городском масштабе, было установлено 195 обзорных камер и 20 камер на номера на 57 перекрестах мегаполиса.

Также ведется видеонаблюдение за состоянием улиц и общественных городских пространств, идет работа по подключению в общую систему локальных систем видеонаблюдения на предприятиях и организациях.

На сегодняшний день в муниципальной собственности находится порядка 3 тыс. камер.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.08.2023 В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» до конца лета заменят 27 светофорных объектов

УрБК, Екатеринбурга, 08.08.2023. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) ...

13.07.2023 В Екатеринбурге на выходных из-за ремонта путей изменится схема движения двух трамваев и автобуса

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В Екатеринбурге с 00.00 15 июля до 05.00 17 июля изменится схема движения трамваев № 2, ...

26.06.2023 Для ремонта трамвайных путей в Екатеринбурге в несколько этапов закроют движение на улице Старых Большевиков

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. В Екатеринбурге в три этапа будут закрывать движение на улице Старых Большевиков для ...

24.01.2023 Власти Екатеринбурга в 2023 году в рамках нацпроекта БКД отремонтируют 17 км автомобильных дорог

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Власти Екатеринбурга опубликовали список улиц и дорог, которые будут отремонтированы в ...

25.02.2022 В Екатеринбурге в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 27 светофоров

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке27.10.2023Пять шагов для Екатеринбурга27.10.2023Выходные в Эрмитаже
Архив новостей
Ноябрь 2023 (568)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18