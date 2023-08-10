Свердловский губернатор Евгений Куйвашев одобрил программу социально-экономического развития Красноуральска

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил региональную программу ...31.07.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительный 141 млн рублей на ремонт и строительство дорог в муниципалитетах
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил дополнительные 141,7 млн руб. ...20.07.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил Карпинску и Верхотурью более 24,6 млн рублей на благоустройство парков
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального кабинета ...02.02.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил 2,4 млрд рублей на ремонт муниципальных мостов и дорог
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил более 2,4 млрд руб. на ремонт ...13.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дополнительно выделил на программу развития Верхней Пышмы 303 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. Комплексная программа «Развитие городского округа Верхняя Пышма на 2017-2024 годы» ...