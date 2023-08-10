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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев одобрил программу социально-экономического развития Красноуральска

УрБК, Екатеринбург 24.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил комплексную программу развития городского округа Красноуральск на 2023-2030 годы. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

На реализацию программы планируется направить из федерального, областного, местного бюджетов, а также внебюджетных источников 73,5 млрд руб.

Согласно документу, предполагаются строительство и реконструкция сетей газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, очистных сооружений, благоустройство восьми общественных и 40 дворовых территорий Красноуральска. Кроме того, планируется возведение коттеджного поселка и многоквартирного жилого дома, а также капитальный и текущий ремонты автодорог.

В рамках программы предусмотрены строительство начальной школы на 400 мест с теплым переходом к школе № 6 в Красноуральске и капитальный ремонт зданий и помещений учреждений культуры. Кроме того, будет проведена реконструкция Дворца спорта «Молодость», где построят лыжероллерную трассу с базой проката в парке культуры и отдыха «Третья горка» и создадут инфраструктуру для настольного тенниса.

Не останутся без внимания и учреждения здравоохранения — будут отремонтированы помещения Красноуральской городской больницы, откроют новый медицинский центр и приобретут оборудование.
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