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Стоимость аренды офисов в Екатеринбурге может вырасти в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. В 2024 и 2025 годах стоимость аренды офисных помещений в Екатеринбурге может вырасти. Такой вывод сделала «Российская газета» на основе мнений опрошенных экспертов.

«Эксперты прогнозируют в 2024-2025 годах если не галопирующий, то серьезный рост ставок аренды на офисы», — утверждает издание. Причин для этого может оказаться несколько.

Во-первых, может сыграть свою роль стагнация в сфере строительства новых бизнес-центров в столице Среднего Урала. На фоне увеличения спроса владельцы существующих помещений смогут поднять цены. Во-вторых, увеличились затраты на эксплуатацию зданий. К примеру, сервисы клининга и охраны подняли цены на свои услуги на 30-50%, пишет газета. На это повлияли инфляция, ослабление курса рубля и ужесточение миграционного законодательства РФ.

Также собственники зданий изменили подход к оплате ЖКУ. Если раньше эти услуги были включены в стоимость арендной платы, то сейчас их начали вычленять и требовать оплачивать отдельно — по счетчикам или по долям занимаемых площадей.

«Единственное, что может повлиять (снизить стоимость аренды — прим. ред.) — наличие большого количества непрофессиональных игроков среди владельцев встроенных помещений на первых этажах. Для них главное — сохранить деньги, а не выстроить доходную бизнес-модель», — цитирует издание одного из участников рынка.
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