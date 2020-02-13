Стоимость аренды офисов в Екатеринбурге может вырасти в 2024 году

Материалы по теме

Аренда производственных помещений в Екатеринбурге за полгода подешевела на 25%

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2020. С июля 2019 года по январь 2020 года средняя стоимость аренды производственных ...

Екатеринбург стал лидером по снижению стоимости аренды в сегменте коммерческой недвижимости

Екатеринбург стал лидером по снижению стоимости аренды в сегменте коммерческой недвижимости, следует из данных портала ...

Екатеринбург стал лидером по снижению стоимости аренды в сегменте коммерческой недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2018. Екатеринбург стал лидером по снижению стоимости аренды в сегменте коммерческой ...

В Екатеринбурге средняя стоимость аренды офисов упала на 6-19%

В январе-сентябре 2015 года средняя стоимость аренды офисов в Екатеринбурге в зависимости от сегмента упала на 6-19%. ...

УК RED: стоимость аренды помещений в офисных центрах Екатеринбурга продолжает расти

УрБК, Москва, 15.11.2012. Несмотря на большой объем ввода офисных площадей, арендные ставки снижаться не будут, ...