Стоимость аренды офисов в Екатеринбурге может вырасти в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2020. С июля 2019 года по январь 2020 года средняя стоимость аренды производственных ...21.02.2018 Екатеринбург стал лидером по снижению стоимости аренды в сегменте коммерческой недвижимости
Екатеринбург стал лидером по снижению стоимости аренды в сегменте коммерческой недвижимости, следует из данных портала ...21.02.2018 Екатеринбург стал лидером по снижению стоимости аренды в сегменте коммерческой недвижимости
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2018. Екатеринбург стал лидером по снижению стоимости аренды в сегменте коммерческой ...28.09.2015 В Екатеринбурге средняя стоимость аренды офисов упала на 6-19%
В январе-сентябре 2015 года средняя стоимость аренды офисов в Екатеринбурге в зависимости от сегмента упала на 6-19%. ...15.11.2012 УК RED: стоимость аренды помещений в офисных центрах Екатеринбурга продолжает расти
УрБК, Москва, 15.11.2012. Несмотря на большой объем ввода офисных площадей, арендные ставки снижаться не будут, ...