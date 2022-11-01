«Россети» повысили надежность защитного оборудования на подстанции «Пересвет» в Сургутском районе Югры

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала» установили девять новых опор на линии ...10.11.2021 Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали комплексы релейной защиты и автоматики в ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2021. Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершили модернизацию ...20.09.2021 «Россети ФСК ЕЭС» повысили надежность электроснабжения потребителей на юге Челябинской области
УрБК, Челябинск, 20.09.2021. «Россети ФСК ЕЭС» установили новые микропроцессорные комплексы релейной защиты и ...26.10.2020 «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали оборудование подстанции 500 кВ «Кустовая» в ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2020. «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали защиту силового оборудования на питающем центре ...15.09.2020 «Россети ФСК ЕЭС» модернизируют линию электропередачи 500 кВ «Сургутская ГРЭС-1 — Холмогорская»
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» завершила второй этап реконструкции линии электропередачи ...