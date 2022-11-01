«Россети» повысили надежность защитного оборудования на подстанции «Пересвет» в Сургутском районе Югры

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала установили на подстанции 500 кВ «Пересвет» современный микропроцессорный шкаф релейной защиты российского производства. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ предприятия.



Микропроцессорная релейная защита, которая повысит надежность работы объекта и схемы выдачи мощности крупнейшей теплоэлектростанции России — Сургутской ГРЭС-2, не требует постоянного технического обслуживания и обладает высокими эксплуатационными характеристиками, быстродействием, чувствительностью к минимальным значениям аварийных параметров.



Также установленный шкаф имеет встроенную функцию самодиагностики, предупреждающую внутренние неисправности, и включает комплект ступенчатых защит и устройство однофазного автоматического повторного включения, что значительно улучшает надежность электроснабжения важного энерготранзита Югры — линии электропередачи 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 — Пересвет».



Срок службы нового оборудования составляет не менее 25 лет.