ММК поделился опытом цифровизации предприятия

УрБК, Магнитогорск, 02.11.2022. В ходе второй корпоративной конференции «ММК на пути цифровизации» будут подведены ...03.10.2022 Руководители ММК приняли участие в X Всероссийском форуме «Информационное общество: цифровое развитие регионов»
УрБК, Магнитогорск, 03.10.2022. Руководители Магнитогорского металлургического комбината (ММК) приняли участие в X ...02.06.2022 ММК примет участие в ИТ-форуме металлургических предприятий России Smart Mining & Metals
УрБК, Магнитогорск, 02.06.2022. Специалисты ММК примут участие в ИТ-форуме металлургических предприятий России Smart ...02.06.2021 ММК планирует заработать 6,3 млрд рублей за счет внедрения цифровых технологий
УрБК, Магнитогорск, 02.06.2021. Реализация стратегии цифровизации принесет ПАО «Магнитогорский металлургический ...16.03.2021 ММК поделился опытом цифровизации на форуме промышленных инноваторов
УРБК, Магнитогорск, 16.03.2021. На базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) на минувшей неделе завершился ...