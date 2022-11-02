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ММК поделился опытом цифровизации предприятия

УрБК, Магнитогорск, 22.11.2023. Представители Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») принимают участие во всероссийской научной конференции «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития — 2023», открывшейся вчера в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ММК.

Цель мероприятия — определить перспективы развития технологий Smart Industry (цифровых инструментов, включающих ИИ, интернет вещей и другие новации) и взаимодействия промышленных компаний, научных организаций и органов власти с целью дальнейшей цифровой трансформации экономики.

Главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов рассказал на форуме о стратегии и вызовах, с которыми пришлось столкнуться комбинату в процессе его цифровизации.

«ММК использует различные цифровые технологии для достижения нового качества продукции, оптимизации технологических процессов и повышения эффективности производства. Комбинат готов делиться своим опытом и открыт для реализации совместных проектов с ведущими учеными с целью дальнейшего развития технологий в индустрии», — отметил Вадим Феоктистов.

На площадке Южно-Уральского государственного университета ученые и представители крупного бизнеса обсудят вопросы мониторинга состояния технологического оборудования, промышленную робототехнику, технологии цифровых двойников, машинное обучение и искусственный интеллект, а также информационную безопасность в цифровой индустрии.
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