ММК поделился опытом цифровизации предприятия

УрБК, Магнитогорск, 22.11.2023. Представители Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») принимают участие во всероссийской научной конференции «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития — 2023», открывшейся вчера в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ММК.



Цель мероприятия — определить перспективы развития технологий Smart Industry (цифровых инструментов, включающих ИИ, интернет вещей и другие новации) и взаимодействия промышленных компаний, научных организаций и органов власти с целью дальнейшей цифровой трансформации экономики.



Главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов рассказал на форуме о стратегии и вызовах, с которыми пришлось столкнуться комбинату в процессе его цифровизации.



«ММК использует различные цифровые технологии для достижения нового качества продукции, оптимизации технологических процессов и повышения эффективности производства. Комбинат готов делиться своим опытом и открыт для реализации совместных проектов с ведущими учеными с целью дальнейшего развития технологий в индустрии», — отметил Вадим Феоктистов.



На площадке Южно-Уральского государственного университета ученые и представители крупного бизнеса обсудят вопросы мониторинга состояния технологического оборудования, промышленную робототехнику, технологии цифровых двойников, машинное обучение и искусственный интеллект, а также информационную безопасность в цифровой индустрии.