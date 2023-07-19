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Энциклопедия «Екатеринбург» стала доступна в электронном варианте

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Двухтомная энциклопедия «Екатеринбург», выпущенная к 300-летию города, стала доступна в электронном формате с расширенными опциями. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, к удобству пользователей в электронной энциклопедии, включающей свод данных о социальной, экономической, культурной жизни столицы Урала, ее природном и градостроительном пространстве, биографиях выдающихся жителей и их вкладе в развитие города, региона и страны, была усовершенствована система поиска, который содержит хронологический, тематический и алфавитных классификатор. Также была добавлена система обратной связи.

К работе над энциклопедией было привлечено более 300 экспертов образовательных, музейных и культурных организаций, и 100 организаций предоставили ценные материалы и иллюстрации.

В частности, основу иллюстративного материала сформировали фонды Государственного архива Свердловской области и Центра документации общественных организаций Свердловской области, Свердловского областного краеведческого музея, Музея истории Екатеринбурга, Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Музея УрФУ, фотоматериалы из коллекции Института истории и археологии УрО РАН, из личных коллекций.

Отметим, что авторский коллектив этого проекта удостоен в 2023 году премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина.
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