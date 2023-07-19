Энциклопедия «Екатеринбург» стала доступна в электронном варианте

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) при поддержке гранта культурных ...23.01.2023 Специалисты Екатеринбургского музея ИЗО отреставрируют мраморную скульптуру с утраченными фрагментами
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. Реставраторы Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) приступили к ...21.03.2016 Коротко о событиях дня
В 15.00 в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50 б) состоится пресс-конференция в формате телемоста ...02.11.2015 Коротко о событиях дня
В 11.00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 20А) состоится пресс-конференция, посвященная ...05.12.2014 В Екатеринбурге по архивам восстановят кабинет сотрудников Эрмитажа в эвакуации
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2014. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств по архивам восстановят кабинет ...