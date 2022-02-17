Авторы энциклопедии «Екатеринбург» перечислили премию за создание книги Центру социальной помощи семьи и детям «Отрада»

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Группа авторов, получившая премию Татищева и де Геннина за создание энциклопедии «Екатеринбург» к 300-летию уральской столицы, перечислили денежное вознаграждение городскому Центру социальной помощи семьи и детям «Отрада». Книга была создана при участии советника вице-губернатора области Александра Рыжкова, академиков Российской академии наук Валерия Чарушина, Виктора Руденко, Игоря Побережникова, профессора Константина Бугрова под руководством главного редактора издания вице-спикера регионального парламента Виктора Маслакова, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).
«Наш авторский коллектив решил продолжить гуманистические и благотворительные традиции, заложенные многими поколениями екатеринбуржцев. Уверен, что и ребята-воспитанники этого центра «Отрада» в свое время помогут своим землякам», — рассказал доктор экономических наук Виктор Маслаков.
Отметим, что энциклопедия «Екатеринбург» включает в себя около 3 тыс. статей, более 700 иллюстраций, шесть схем и карт города разных исторических периодов, более 20 графиков, таблиц и схем, посвященных истории города, выдающимся горожанам и особому месту муниципалитета в развитии страны. В издании также уделено внимание развивающимся территориям, в том числе восьмому району — Академическому.
Напомним, что восьмой район как отдельная административная единица был образован в 2021 году. В самостоятельное территориальное образование вошел не только проект комплексного освоения территории «Академический», но и микрорайоны Широкая Речка, Краснолесье и УНЦ. Район ограничен улицей Амундсена, Екатеринбургской кольцевой автодорогой, Чусовским трактом и Объездной дорогой. Именно в этой локации сейчас идет активное создание инфраструктуры наукограда. В планах — строительство на территории Академического района инновационного медицинского кластера полного цикла. Проект правительство Свердловской области и ведущий девелопер района презентовали на международной выставке «Россия» на ВДНХ.
Добавим, что энциклопедия «Екатеринбург» доступна в электронном виде
на официальном сайте администрации города.