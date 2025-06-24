В культурном центре «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге прошел VI Всероссийский форум «Дни охраны музейных предметов и безопасности музеев-2025»

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УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге 25 и 26 июня прошел ежегодный VI Всероссийский форум «Дни охраны музейных предметов и безопасности музеев-2025». Его организаторами выступили форум Ассоциация «Безопасность туризма» при партнерском участии и поддержке Российского комитета Международного совета Музеев ICOM России, Союза музеев России и Государственного Эрмитажа, сообщает пресс-служба Екатеринбургского музея ИЗО.Наряду с изучением передовых практик и современных технологий обеспечения защиты от противоправных посягательств, вандализма, охраны музейных предметов, противодействия терроризму и пожарной безопасности на форуме были представлены вопросы совершенствования государственной политики, нормативного правового регулирования, взаимодействия с Росгвардией, МЧС России, МВД России и другими службами экстренного реагирования.В форуме приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, служб экстренного реагирования Свердловской области, руководство и хранители крупнейших федеральных, региональных и муниципальных музейных учреждений, начальники служб охраны и музейной безопасности.В рамках двухдневной программы форума прошли практические сессии для отработки методов и приемов выявления и предотвращения различного рода криминальных и террористических проявлений и действий персонала, обеспечения пожарной безопасности и противодействия терроризму. На пленарном заседании были рассмотрены меры по совершенствованию государственного регулирования отрасли, а также практики работы в сфере охраны музейных предметов и безопасности музеев. Кроме того, во второй день были реализованы показательные комплексные учения по отработке алгоритма взаимодействия служб музея, правоохранительных органов, экстренных служб при пресечении криминальных проявлений, угрозе совершения террористического акта, ликвидации пожара, эвакуации людей и музейных экспонатов.Отметим, что центр «Эрмитаж-Урал» был выбран в качестве площадки форума неслучайно: центр открылся после реконструкции, выполненной компанией «Атомстройкомплекс», в 2021 году и дважды в год принимает у себя выставки из собрания Государственного Эрмитажа, являющегося одним из ключевых организаторов форума и флагманом в обеспечении музейной безопасности в стране и мире. Сейчас в центре «Эрмитаж-Урал» проходит https://urbc.ru/1068135376-zoloto-flandrii-v-ekaterinburge.html выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса». Принимая на своей площадке шедевры мирового значения, организаторы уделяют огромное внимание учениям как возможности отработки взаимодействия музейных сотрудников и экстренных служб.