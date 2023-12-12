Энциклопедия «Екатеринбург» вошла в список номинантов общероссийского издательского конкурса «Лучшие книги года»

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Группа авторов, получившая премию Татищева и де Геннина за создание энциклопедии ...

Авторы энциклопедии «Екатеринбург» перечислили премию за создание книги Центру социальной помощи семьи и детям «Отрада»

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Двухтомная энциклопедия «Екатеринбург», выпущенная к 300-летию города, стала доступна в ...

Энциклопедия «Екатеринбург» стала доступна в электронном варианте

Энциклопедия Екатеринбурга: Академический

В столице Среднего Урала готовится к переизданию «Энциклопедия Екатеринбурга» с данными Академического района ...