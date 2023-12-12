УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:42

Энциклопедия «Екатеринбург» вошла в список номинантов общероссийского издательского конкурса «Лучшие книги года»

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. Энциклопедия «Екатеринбург» вошла в список номинантов самого престижного общероссийского издательского конкурса Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ) «Лучшие книги года». Двухтомник, выпущенный к 300-летнему юбилею уральской столицы, номинирован как «Лучшее справочное и словарно-энциклопедическое издание», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Энциклопедия «Екатеринбург» стала комплексным сводом данных по социальной, экономической, культурной жизни города, а также ее природному и градостроительному пространству. В двухтомнике представлены более 2,5 тыс. статей, свыше 600 иллюстраций, схемы и карты города разных исторических периодов.

Энциклопедия поступила во все библиотеки города, в том числе школьные, а ее электронная версия размещена по адресу энциклопедия.екатеринбург.рф. Книга находится в свободном доступе, в ней есть удобная система поиска по хронологии, тематике или алфавиту.

К работе над энциклопедией были привлечены коллективы научных, образовательных, музейных и культурных организаций. Общее число авторов превысило 200 человек.

В книгу вошли новейшие данные о городе, в том числе об Академическом районе, который в 2021 году получил статус восьмой административной единицы Екатеринбурга. Главным редактором издания стал заместитель председателя Заксобрания Свердловской области член совета директоров компании — основателя самого молодого района города АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Виктор Маслаков.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.12.2023 Авторы энциклопедии «Екатеринбург» перечислили премию за создание книги Центру социальной помощи семьи и детям «Отрада»

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Группа авторов, получившая премию Татищева и де Геннина за создание энциклопедии ...

22.11.2023 Энциклопедия «Екатеринбург» стала доступна в электронном варианте

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Двухтомная энциклопедия «Екатеринбург», выпущенная к 300-летию города, стала доступна в ...

17.02.2022 Энциклопедия Екатеринбурга: Академический

В столице Среднего Урала готовится к переизданию «Энциклопедия Екатеринбурга» с данными Академического района ...

24.01.2014 Вышла в свет энциклопедия о сотрудниках Челябинского тракторного завода

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2014. В свет вышла энциклопедия о сотрудниках Челябинского тракторного завода (входит в ...

27.01.2009 Википедия поменяет формат

Популярная онлайн-энциклопедия «Википедия» изменит порядок публикования статей. Согласно новому формату, статьи сначала ...

Популярные новости
17.05.2024Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года17.05.2024Бизнес будущего17.05.2024Не уверен — не увольняй20.05.2024Екатеринбург в числе самых «высотных» городов16.05.2024Ольга Беленькая о реакции рынка на резюме ЦБ обсуждения ключевой ставки
Архив новостей
Июнь 2024 (298)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18