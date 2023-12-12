Энциклопедия «Екатеринбург» вошла в список номинантов общероссийского издательского конкурса «Лучшие книги года»

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Группа авторов, получившая премию Татищева и де Геннина за создание энциклопедии ...22.11.2023 Энциклопедия «Екатеринбург» стала доступна в электронном варианте
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Двухтомная энциклопедия «Екатеринбург», выпущенная к 300-летию города, стала доступна в ...17.02.2022 Энциклопедия Екатеринбурга: Академический
В столице Среднего Урала готовится к переизданию «Энциклопедия Екатеринбурга» с данными Академического района ...24.01.2014 Вышла в свет энциклопедия о сотрудниках Челябинского тракторного завода
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2014. В свет вышла энциклопедия о сотрудниках Челябинского тракторного завода (входит в ...27.01.2009 Википедия поменяет формат
Популярная онлайн-энциклопедия «Википедия» изменит порядок публикования статей. Согласно новому формату, статьи сначала ...