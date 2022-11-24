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24.11.2022

Академический район включат в «Энциклопедию Екатеринбурга»

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. Академический район попадет в «Энциклопедию Екатеринбурга» в качестве самого крупного градостроительного события в истории города за последние полвека. В течение этих десятилетий на территории РФ не строились отдельные районы, сообщает пресс-служба АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое».

В компании отмечают, что в сборник включат свыше 3 тыс. статей, одна из которых будет посвящена восьмому району города.

«Но не исключено, что их окажется больше, поскольку авторы будут писать и про его знаковые объекты вроде медицинского кластера или Преображенского парка. Коллектив писателей готовит печатную и электронную версии книги, а к работе они привлекают историков и краеведов», — говорится в сообщении.

Планировочный район Академический, застройку которого ведет АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), в этом году отметил свое 13-летие. Кроме того — годовщину с момента получения официального статуса отдельной административной единицы Екатеринбурга.

Академический — первый девелоперский проект, где застройщик не просто создает квадратные метры, а осознанно и последовательно формирует в районе особый социальный климат, вовлекая взрослых и детей в жизнь района. Он проводит массовые культурные и спортивные мероприятия и народные гуляния.

Восьмой район города можно назвать одним из самых комфортных районов для проживания семей с детьми: в каждом квартале здесь есть школы и несколько детских садов. По статистике, уровень рождаемости в этом районе — в два раза выше среднего по России, а преступности — в 10 раз ниже среднего по Екатеринбургу в целом.

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