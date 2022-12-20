Средний Урал вошел в число лидеров рейтинга по количеству заявок от заказчиков строительства в госзакупках

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Свердловские строители отмечают сокращение числа новых заказов в 2022 году

Большинство подрядчиков, которые работают в строительной сфере, отмечают сокращение числа новых заказов в 2022 году. Об ...

Свердловские строители отмечают сокращение числа новых заказов в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. Большинство подрядчиков, которые работают в строительной сфере, отмечают сокращение ...

В Екатеринбурге состоится международный форум по закупкам в строительстве

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. 20-21 апреля 2021 года в Екатеринбурге состоится международный некоммерческий форум ...

Свердловская область не попала в топ-20 рейтинга регионов по уровню конкурентности закупок

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2020. По итогам 2019 года Свердловская область заняла 26-е место в рейтинге регионов РФ по ...

ММК вошел в тройку лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок

УрБК, Магнитогорск, 21.12.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вошел в тройку лидеров Национального ...