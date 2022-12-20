Средний Урал вошел в число лидеров рейтинга по количеству заявок от заказчиков строительства в госзакупках

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Свердловская область заняла второе место рейтинга среди лидеров строек с государственным участием. Об этом говорится в исследовании
СРО «Уральское объединение строителей».
Лидерами по индексу конкуренции (количество поданных заявок от заказчиков строительства в госзакупках) за III квартал 2023 года стали Мурманская область (3,86), Свердловская область (3,42) и Санкт-Петербург (3,12), сказано в исследовании «Индексы настроения в сфере закупок по строительству и проектированию».
Это показывает, что на Среднем Урале строится конкурентное количество объектов социальной инфраструктуры — школ, детских садов, дворцов культуры, спорта, а также зданий с госучастием (промышленные, оборонные предприятия).
Отмечается, что, по результатам опроса, в котором приняли участие представители 1 тыс. подрядных организаций из различных регионов РФ, 15% подрядчиков указали на падение объема строительных закупок в текущем году. Еще 15% респондентов заметили сильное снижение объема таких закупок.
Основными проблемами строительной отрасли подрядчики считают дефицит квалифицированных кадров (18%), уменьшение численности сотрудников (11%), сокращение прибыли (10%), снижение рентабельности (10%), высокий уровень административных барьеров (9%).
Согласно исследованию, дефицит квалицированных кадров в основном отмечен среди сантехников, кровельщиков, электрогазосварщиков, инженерно-технических работников, инженеров-проектировщиков, монтажников, в том числе по электромонтажу и сбору металлоконструкций.
По словам заместителя гендиректора «Уральского объединения строителей» и «Лиги проектных организаций» Дениса Снеткова, снижение выручки и прибыли участники рынка связывают с тем, что цена контракта не соответствует текущей стоимости, а также с демпингом конкурентов и несоблюдением законодательства заказчиками в части срока оплаты работ.
Что касается прогнозов по поводу динамики сферы закупок в строительстве и проектировании, мнения участников опроса разделились поровну: 50% высказались за отрицательную динамику, 50% охарактеризовали будущее как стабильность.