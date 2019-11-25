Годовая инфляция в УрФО в октябре ускорилась до 5,35%

УрБК, Челябинск, 21.11.2023. Годовой темп прироста цен в Челябинской области ускорился до 6,62% в октябре после 5,99% в ...Вчера, 12:01 На Среднем Урале в октябре ускорился рост цен на яйца, курицу и свинину
Годовой темп прироста цен в Свердловской области ускорился до 6,48% в октябре после 5,85% в сентябре. Инфляция в ...Вчера, 09:42 На Среднем Урале в октябре ускорился рост цен на яйца, курицу и свинину
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Годовой темп прироста цен в Свердловской области ускорился до 6,48% в октябре после ...25.11.2019 Годовая инфляция в УрФО в октябре составила 3,5%
Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в октябре 2019 года составила 3,5% против 3,8% в сентябре, ...25.11.2019 Годовая инфляция в УрФО в октябре составила 3,5%
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в октябре 2019 года составила ...