Годовая инфляция в УрФО в октябре ускорилась до 5,35%

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Годовой темп прироста цен в Уральском федеральном округе (УрФО) ускорился до 5,35% в октябре после 4,63% в сентябре, но оказался ниже, чем по России в целом (6,69%).



Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, рост цен на продовольственные товары в УрФО в октябре ускорился до 4,80% после 3,45% в сентябре. Из-за ослабления рубля продолжили дорожать импортные препараты и кормовые добавки для сельскохозяйственных животных и птицы. На этом фоне ускорился рост цен на птицу, яйца, свинину, а также на мясные продукты (вареную колбасу, сосиски и сардельки).



Рост цен на непродовольственные товары, в свою очередь, в октябре усилился до 2,64% после 2,06% в сентябре. В этом сегменте отмечается подорожание отечественных и иностранных легковых автомобилей, а также мебели.



Что касается услуг, рост цен на них в УрФО в октябре замедлился по сравнению с предыдущим месяцем — до 10,10% с 10,17%.



«Во второй половине октября рубль укрепился, и туроператоры снизили цены на туры в Египет, ОАЭ и Турцию», — говорится в сообщении.