Ипотечный кредит имеют 11% россиян

УрБК, Москва, 21.11.2023. Каждый десятый (11%) житель РФ имеет ипотечный кредит. Это следует из результатов опроса россиян о пользовании банковскими услугами, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Потребительские кредиты берут 17% жителей России. Автокредит — 3%. Потребительский кредит чаще всего имеют жители в возрасте от 25 до 34 лет (26%) и от 35 до 44 лет (24%). Ипотеку — 23% и 22% соответственно.



В целом банковскими услугами пользуются 88% россиян. Дебетовой картой владеют 65% опрошенных, коммунальные услуги в банковских приложениях оплачивают 40%, денежные переводы совершают 37%. У 27% граждан РФ есть кредитные карты. 13% делают срочные депозиты. 7% инвестируют в ценные бумаги.