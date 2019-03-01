Ипотечный кредит имеют 11% россиян

УрБК, Москва, 01.03.2019. Три четверти опрошенных ВЦИОМ россиян (75%) сообщили, что скорее расплатятся картой, если при ...17.04.2015 ВЦИОМ: большая часть россиян не пользуется услугами авиакомпаний
УрБК, Москва, 17.04.2015. Большая часть — 69% россиян не пользуются услугами авиакомпаний более 2 лет. Об этом сообщает ...25.07.2014 90% россиян не пользуются услугами ломбардов
УрБК, Москва, 25.07.2014. Каждый десятый россиянин пользуется услугами ломбардов. Об этом свидетельствуют данные ...27.08.2012 Услугами интернет-банков пользуются 13% россиян
УрБК, Москва, 27.08.2012. Порядка 13% россиян пользуются услугами интернет-банкинга, следует из материалов опроса, ...18.03.2011 ОАО «СКБ-банк»: С каждым днем все больше клиентов оплачивает в банковских офисах различные услуги
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2011. Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) провело исследование и выяснило, ...