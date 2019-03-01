Ипотечный кредит имеют 11% россиян

УрБК, Москва, 21.11.2023. Каждый десятый (11%) житель РФ имеет ипотечный кредит. Это следует из результатов опроса ...01.03.2019 75% россиян предпочитают расплачиваться банковскими картами
УрБК, Москва, 01.03.2019. Три четверти опрошенных ВЦИОМ россиян (75%) сообщили, что скорее расплатятся картой, если при ...15.06.2017 ОКБ: Каждый пятый индивидуальный предприниматель России не платит по своим кредитам более трех месяцев
УрБК, Москва, 15.06.2017. Более 21% индивидуальных предпринимателей (ИП) в России имеют просрочку по своим кредитам в ...27.08.2012 Услугами интернет-банков пользуются 13% россиян
УрБК, Москва, 27.08.2012. Порядка 13% россиян пользуются услугами интернет-банкинга, следует из материалов опроса, ...18.05.2009 Самыми популярными банковскими услугами участники опроса на официальном сайте ОАО «СКБ-банк» признали операции с вкладами
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2009. Операции с вкладами — самые популярные банковские услуги. Таковы итоги очередного ...