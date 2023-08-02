Критическая потребность российского бизнеса в импорте сырья снизилась до 3,1% с 30%

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Почти для трети российских компаний главной проблемой остается сложная и подорожавшая логистика

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) провел опрос среди компаний, в ходе которого они дали оценку ...

Почти для трети российских компаний главной проблемой остается сложная и подорожавшая логистика

УрБК, Москва, 02.08.2023. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) провел опрос среди компаний, в ходе ...

Объем закупок у российского малого и среднего бизнеса со стороны 62,5% крупных компаний сохранился на уровне прошлых лет

УрБК, Москва, 26.06.2023. Около 62,5% крупных российских компаний в 2022 году закупали продукцию и услуги у субъектов ...

По итогам января-марта 11% российских предприятий заявили об отсутствии барьеров в работе

В январе-марте 2023 года 11% компаний заявили об отсутствии барьеров для своей работы. Кварталом ранее такой ответ дали ...

По итогам января-марта 11% российских предприятий заявили об отсутствии барьеров в работе

УрБК, Москва, 03.05.2023. В январе-марте 2023 года 11% компаний заявили об отсутствии барьеров для своей работы. ...