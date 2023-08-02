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Вчера, 11:02

Критическая потребность российского бизнеса в импорте сырья снизилась до 3,1% с 30%

УрБК, Москва, 21.11.2023. Критическая потребность российских компаний в импортозамещении по сравнению с прошлым годом снизилась по всем категориям продукции, оборудования, материалов и сырья. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Если в 2022 году о критической потребности в замещении продукции сообщали порядка 30% предпринимателей, то в этом показатель колеблется от 3,1% (закупка сырья) до 14,8% (закупка оборудования)», — пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты исследования РСПП.

Издание добавляет, что потребность в импортозамещении все еще остается высокой. 13,8% опрошенных представителей бизнеса заявили об этом применительно к закупке сырья, а 37-38% — к приобретению оборудования и комплектующих.

Готовность занять ниши ушедших из России иностранных компаний выразили только около 30% опрошенных. Уже занимаются этим 6,5% респондентов. Всего в опросе приняло участие 150 российских компаний.
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