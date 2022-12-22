В РФ стоимость новогоднего застолья за год выросла почти на 10%

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Стоимость салата оливье в Свердловской области за год выросла на 7,5%

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. Стоимость салата оливье в Свердловской области в ноябре 2022 года составила 460,96 руб. ...

В Свердловской области могут подорожать яйца и курица

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Минсельхоз не видит оснований для резкого роста цен на продукты питания

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Свердловские аграрии прогнозируют рост цен на сельхозпродукцию с нового урожая

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