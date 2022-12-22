В РФ стоимость новогоднего застолья за год выросла почти на 10%

Стоимость салата оливье в Свердловской области в ноябре 2022 года составила 460,96 руб. Это на 7,52% больше показателя ...22.12.2022 Стоимость салата оливье в Свердловской области за год выросла на 7,5%
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. Стоимость салата оливье в Свердловской области в ноябре 2022 года составила 460,96 руб. ...20.01.2022 В Свердловской области могут подорожать яйца и курица
Птицефабрики Свердловской области ожидают, что в 2022 году их продукция продолжит дорожать. В качестве причин этого они ...03.10.2019 Минсельхоз не видит оснований для резкого роста цен на продукты питания
УрБК, Москва, 03.10.2019. Минсельхоз РФ не видит оснований для резкого роста цен на основные продукты питания в стране. ...17.02.2015 Свердловские аграрии прогнозируют рост цен на сельхозпродукцию с нового урожая
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2015. Цены на сельхозпродукцию в Свердловской области с урожая 2015 года вырастут из-за ...