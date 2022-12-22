УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:01

В РФ стоимость новогоднего застолья за год выросла почти на 10%

УрБК, Москва, 20.11.2023. Ассоциация «Руспродсоюз» подсчитала, что новогодний стол в этом году обойдется россиянам на 9,17% дороже. В частности, на семью из четырех человек придется потратить 5,5 тыс. руб. Об этом сообщает «Российская газета».

Так, символ новогодних праздников — мандарины — стоили год назад 181,6 руб. за кг, а сейчас — 244,6 руб. за кг. (+35%), яйца поднялись в цене с 78,2 руб. до 90 руб. (рост примерно на 25%), курица подорожала почти на 27% — с 181,6 руб. до 229,7 руб. за кг. А стоимость красной икры с ноября прошлого года увеличилась всего на 7% — с 5,7 тыс. до 6,1 тыс. руб. за кг.

Главными причинами роста цен на перечисленные продукты представители отрасли называют дефицит сотрудников, повышенный спрос и непростую ситуацию с гриппом птиц.

Что касается мандаринов, генеральный директор агентства Fruitnews Ирина Козий пояснила, что в этом году традиционное снижение цен на этот в большинстве своем импортный фрукт вряд ли возможно. Впрочем, если не будет резкого обвала курса рубля, дорожать мандарины к Новому году уже вряд ли станут.

Власти уже предприняли ряд сдерживающих ценовой рост мер — планируется запретить экспорт отдельных видов мяса птицы и куриных яиц, а также обнулить пошлины на ввоз в страну до 160 тыс. т импортной курицы. Кроме того, достигнута договоренность с крупнейшими птицеводческими компаниями об увеличении производства.

Но есть и продукты, которые за год немного подешевели. Так, цена картофеля упала с 30 руб. до 27,8 руб. за кг, майонеза — с 280,2 руб. до 276,9 руб. за кг, сливочного масла — с 839,4 руб. до 835,2 руб. за кг.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.12.2022 Стоимость салата оливье в Свердловской области за год выросла на 7,5%

Стоимость салата оливье в Свердловской области в ноябре 2022 года составила 460,96 руб. Это на 7,52% больше показателя ...

22.12.2022 Стоимость салата оливье в Свердловской области за год выросла на 7,5%

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. Стоимость салата оливье в Свердловской области в ноябре 2022 года составила 460,96 руб. ...

20.01.2022 В Свердловской области могут подорожать яйца и курица

Птицефабрики Свердловской области ожидают, что в 2022 году их продукция продолжит дорожать. В качестве причин этого они ...

03.10.2019 Минсельхоз не видит оснований для резкого роста цен на продукты питания

УрБК, Москва, 03.10.2019. Минсельхоз РФ не видит оснований для резкого роста цен на основные продукты питания в стране. ...

17.02.2015 Свердловские аграрии прогнозируют рост цен на сельхозпродукцию с нового урожая

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2015. Цены на сельхозпродукцию в Свердловской области с урожая 2015 года вырастут из-за ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке27.10.2023Пять шагов для Екатеринбурга
Архив новостей
Ноябрь 2023 (437)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18