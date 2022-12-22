В РФ стоимость новогоднего застолья за год выросла почти на 10%

УрБК, Москва, 20.11.2023. Ассоциация «Руспродсоюз» подсчитала, что новогодний стол в этом году обойдется россиянам на ...22.12.2022 Стоимость салата оливье в Свердловской области за год выросла на 7,5%
Стоимость салата оливье в Свердловской области в ноябре 2022 года составила 460,96 руб. Это на 7,52% больше показателя ...22.12.2022 Стоимость салата оливье в Свердловской области за год выросла на 7,5%
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. Стоимость салата оливье в Свердловской области в ноябре 2022 года составила 460,96 руб. ...20.01.2022 В Свердловской области могут подорожать яйца и курица
Птицефабрики Свердловской области ожидают, что в 2022 году их продукция продолжит дорожать. В качестве причин этого они ...17.02.2015 Свердловские аграрии прогнозируют рост цен на сельхозпродукцию с нового урожая
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2015. Цены на сельхозпродукцию в Свердловской области с урожая 2015 года вырастут из-за ...