В Челябинске средняя стоимость аренды малогабаритных квартир с начала года выросла на 42%

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УрБК, Челябинск, 13.10.2023. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Челябинске составляет 17 тыс. руб. в ...

В Челябинске аренда квартир за год подорожала на 25%

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Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Челябинске составляет 12,6 тыс. рублей в месяц

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УрБК, Челябинск, 06.11.2020. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Челябинске в III квартале снизилась на ...