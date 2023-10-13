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В Челябинске средняя стоимость аренды малогабаритных квартир с начала года выросла на 42%

УрБК, Челябинск, 20.11.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды студий и однокомнатных квартир площадью до 32 кв. м. составляет 18 тыс. 857 руб. в месяц. С начала года этот показатель вырос на 41,9%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Также заметно подорожала арендная ставка на малогабаритное жилье в Чебоксарах (+45%), Новосибирске (+42,6%), Нижнем Тагиле (+36,2%), Набережных Челнах (+35,6%) и Кирове (+34,5%).

Согласно исследованию, главная причина роста спроса и цен на аренду лежит в падающей доступности покупки жилья в собственность на первичном и вторичном рынках недвижимости из-за дорожающей ипотеки. Так, в настоящее время аренда студии или однокомнатной малогабаритной квартиры в стране на 12% дешевле обычной «однушки».
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