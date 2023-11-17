Центробанк предложил создать сервис для урегулирования долгов россиян

УрБК, Москва, 16.11.2023. За 12 месяцев ипотечный портфель россиян вырос на 32%, заявила руководитель Центрального ...17.09.2020 Каждый третий российский заемщик имеет более двух кредитов
УрБК, Москва, 17.09.2020. Около трети российских заемщиков имеют более двух кредитов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой ...03.02.2020 Просроченные долги россиян за десять лет выросли в шесть раз
Просроченные долги россиян за последние десять лет выросли в шесть раз. По данным Национальной ассоциации ...03.02.2020 Просроченные долги россиян за десять лет выросли в шесть раз
УрБК, Москва, 03.02.2020. Просроченные долги россиян за последние десять лет выросли в шесть раз. По данным ...06.06.2019 В ЦБ связали закредитованность россиян с низким уровнем жизни
УрБК, Москва, 06.06.2019. Глава Банка России Эльвира Набиуллина связала рост закредитованности россиян с низким уровнем ...