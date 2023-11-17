Центробанк предложил создать сервис для урегулирования долгов россиян

УрБК, Москва, 16.11.2023. За 12 месяцев ипотечный портфель россиян вырос на 32%, заявила руководитель Центрального ...

Количество ипотечных кредитов у россиян увеличилось на 32% за год

УрБК, Москва, 17.09.2020. Около трети российских заемщиков имеют более двух кредитов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой ...

Каждый третий российский заемщик имеет более двух кредитов

Просроченные долги россиян за десять лет выросли в шесть раз

Просроченные долги россиян за последние десять лет выросли в шесть раз. По данным Национальной ассоциации ...