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17.11.2023

Центробанк предложил создать сервис для урегулирования долгов россиян

УрБК, Москва, 17.11.2023. ЦБ РФ призвал банки создать единую платформу, на которой они могли бы комплексно урегулировать свои отношения с должниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексея Чиркова.

«Сейчас мы совместно с крупнейшими кредиторами находимся в диалоге и обсуждаем создание некой независимой платформы, в рамках которой было бы возможно такое взаимодействие. То есть и заемщик, и кредитор с помощью платформы могли бы уведомить других кредиторов о факте, во-первых, просрочки, во-вторых, с помощью нее направить и выработать свои предложения по комплексному урегулированию, то есть реструктуризации всех кредитов, которые есть», — заявил он, выступая на всероссийской конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Ранее руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина высказала озабоченность по поводу роста уровня закредитованности россиян, особенно в области ипотечного кредитования. По ее словам, качество кредитов снижается, и в будущем это может привести к проблемам и у банков, и у заемщиков.
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