Количество ипотечных кредитов у россиян увеличилось на 32% за год

УрБК, Москва, 16.11.2023. За 12 месяцев ипотечный портфель россиян вырос на 32%, заявила руководитель Центрального банка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина. По ее словам, сложившаяся ситуация может привести к негативным последствиям.



«Кредитование населения также растет, особенно в ипотеке. Здесь очень высокие темпы роста, +32% в годовом выражении. То есть за 12 месяцев ипотечный портфель вырос на треть», — заявила Эльвира Набиуллина 16 ноября, когда представила депутатам Госдумы доклад «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов».



По ее словам, регулятор обеспокоен сложившейся тенденцией: увеличение количества россиян, взявших ипотеку, сопровождается ростом цен на жилье и снижением качества кредитов, поскольку ипотеку берут и те заемщики, которые уже имеют высокую долговую нагрузку.



«В будущем это может обернуться большими рисками и для банков, и — главное — для самих заемщиков», — резюмировала Э. Набиуллина.