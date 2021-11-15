Количество ипотечных кредитов у россиян увеличилось на 32% за год

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме заявила об опасном росте закредитованности ...15.11.2021 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила об опасном росте закредитованности россиян
УрБК, Москва, 15.11.2021. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме заявила об опасном ...03.06.2021 Глава Банка России заявила о стабилизации темпов роста инфляции
УрБК, Москва, 03.06.2021. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина посчитала, что темпы роста инфляции в стране ...04.07.2019 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина призналась в отсутствии инструментов для развития российской экономики
УрБК, Москва, 04.07.2019. У Банка России не осталось инструментов для дальнейшего развития российской экономики. Как ...22.10.2015 Портфель кредитов малому и среднему бизнесу сократился на 4,2%
УрБК, Москва, 22.10.2015. Портфель кредитов малому и среднему бизнесу сократился за восемь месяцев на 4,2%. Об этом ...