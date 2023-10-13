«Атомстройкомплекс» признан одним из лидеров жилищного рынка в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Компания «Атомстройкомплекс» заняла первое место по объему ввода жилья в Свердловской ...06.10.2023 «Атомстройкомплекс» и банк ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. Крупнейший строительный холдинг Урала «Атомстройкомплекс» и федеральный банк ДОМ.РФ ...23.08.2023 «Атомстройкомплекс» получил номинацию на золотой знак «Надежный застройщик России 2023»
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. «Атомстройкомплекс» получил номинацию на главную федеральную общественную награду в ...30.06.2023 «Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Компания «Атомстройкомплекс» завершает работы по созданию бетонной чаши будущего ...02.12.2022 «Атомстройкомплекс» получил золотой знак «Надежный застройщик 2022»
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. «Атомстройкомплекс» подтвердил свое право на обладание золотым знаком «Надежный ...