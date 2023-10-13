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«Атомстройкомплекс» признан одним из лидеров жилищного рынка в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» занял второе место по объему проданного жилья в столице Среднего Урала. Фонд развития механизмов гражданского контроля (РМГК) вручил компании золотой знак «Надежный Застройщик России», сообщили в пресс-службе девелопера.

«Атомстройкомплекс» признан одним из лидеров жилищного рынка в Екатеринбурге

Эта почетная награда выдается тем застройщикам, которые неукоснительно соблюдают права и интересы участников долевого строительства.

«Мы ориентируемся на комплексное развитие территорий, возводим не просто дома, но также школы, садики, дороги. Развиваем внутреннюю инфраструктуру жилых кварталов, оснащаем свои проекты передовыми инженерными решениям, осуществляем контроль качества эксплуатации управляющими компаниями введенных нами домов», — отметил коммерческий директор компании «Атомстройкомплекс» Данил Кузнецов.

«Атомстройкомплекс» признан одним из лидеров жилищного рынка в Екатеринбурге

В качестве альтернативы ипотечному кредитованию холдинг предлагает покупателям квартир в ряде домов оформить рассрочку до окончания строительства при условии, что они внесут первоначальный взнос в размере 20%. Кроме того, компания сотрудничает с банками, вырабатывая максимально комфортные для покупателей условия приобретения жилья.

В 2023 году объем проданного в Екатеринбурге жилья превысил 500 тыс. кв. м., отметили аналитики сервиса цифровой аналитики «Объектив.РФ».

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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