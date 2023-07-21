«Атомстройкомплекс» получил номинацию на золотой знак «Надежный застройщик России 2023»

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Три проекта компании «Атомстройкомплекс» включены в реестр умных новостроек, ...02.12.2022 «Атомстройкомплекс» получил золотой знак «Надежный застройщик 2022»
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. «Атомстройкомплекс» подтвердил свое право на обладание золотым знаком «Надежный ...24.11.2022 «Атомстройкомплекс» получил награду Союза архитекторов России за ЖК «Северное сияние» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. «Атомстройкомплекс» удостоился диплома Союза архитекторов России на национальном ...14.03.2022 ЖК «Северное сияние» «Атомстройкомплекса» получил престижную градостроительную премию
УРБК, Екатеринбург, 14.03.2022. ЖК «Северное сияние» компании «Атомстройкомплекс», расположенный на Уралмаше в ...05.03.2022 Многофункциональный комплекс SVOBODA Residence в Екатеринбурге официально получил класс умного дома
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2022. Флагманский проект компании «Атомстройкомплекс» — многофункциональный комплекс SVOBODA ...