«Атомстройкомплекс» получил номинацию на золотой знак «Надежный застройщик России 2023»

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. «Атомстройкомплекс» получил номинацию на главную федеральную общественную награду в жилищном строительстве «Надежный застройщик России 2023». Об этом сообщает пресс-служба компании.Ранее застройщик неоднократно получал соответствующий золотой знак. Награда говорит о высоких достижениях в вопросах соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства. Каждый год Фонд развития механизмов гражданского контроля (Фонд РМГК) при содействии региональных органов исполнительной власти ведет надзор долевого строительства.Только в Екатеринбурге «Атомстройкомплекс» предлагает жилье в девяти жилых комплексах в любом районе: на Уралмаше, Эльмаше, Уктусе, Широкой Речке, ВИЗе, Химмаше, во Втузгородке и других. Ежегодно компания входит в тройку лидеров в Екатеринбурге по объему ввода жилья. Покупатели тоже делают свой выбор и дают оценку жилым комплексам: каждый 15-й екатеринбуржец (более 100 тыс. человек) живет в домах «Атомстройкомплекс»,Это не первая федеральная награда застройщика за последние годы: проекты компании трижды становились победителями федеральной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards. В 2022 году ЖК «Северное сияние» был награжден дипломом Союза архитекторов России на национальном фестивале «Зодчество-2022» в номинации «Многоквартирные жилые здания».Флагманский проект компании SVOBODA Residence одним из первых в России официально получил класс «умного дома» в 2022 году, еще три жилых комплекса были включены в реестр умных новостроек в 2023-м. Сегодня в реестр умных новостроек включены семь жилых комплексов Екатеринбурга, из них четыре построены компанией «Атомстройкомплекс».