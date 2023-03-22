Три вида продукции ЕВРАЗа победили в конкурсе «100 Лучших товаров России»

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат на новые железнодорожные остряковые рельсы типа ОР65 ...13.01.2022 Продукция ЕВРАЗ ЗСМК получила золотые Знаки качества ХХI века
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2022. Арматура класса Ау500СП и железнодорожные рельсы Р65 категории ДТ350 стали лауреатами ...16.11.2021 Арматура и кадры
Продукция и проекты ЕВРАЗа стали лауреатами конкурса «100 лучших товаров России» ...24.12.2020 Два вида рельсов и один вид арматурного проката ЕВРАЗ ЗСМК получили награды на конкурсе «100 лучших товаров России»
УрБК, Москва, 24.12.2020. Железнодорожные рельсы для путей общего пользования и арматурный прокат ЕВРАЗ ЗСМК стали ...25.11.2019 Два вида арматурного проката ЕВРАЗ ЗСМК получили награды на конкурсе «100 лучших товаров России»
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Два вида арматурного проката ЕВРАЗ ЗСМК удостоены наград конкурса «100 лучших товаров ...