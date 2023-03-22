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Три вида продукции ЕВРАЗа победили в конкурсе «100 Лучших товаров России»

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. Три вида продукции ЕВРАЗ ЗСМК стали победителями федерального конкурса «100 Лучших товаров России» 2023 года. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь»

Звания лауреата программ «Лучшие товары и услуги Кузбасса» и «100 Лучших товаров России» удостоился прокат винтового профиля для горной промышленности — его уникальная геометрическая форма позволяет быстро собирать конструкции в условиях горных выработок, а также способствует улучшенному сцеплению металла с бетоном.

Следующими товарами-победителями стали желобчатые нетермоупрочненные повышенной твердости трамвайные рельсы типа РТ62 категории НТ340 и двутавры ДП-155 повышенной прочности для шахтных монорельсовых дорог, которые можно использовать в разветвленных горизонтальных и наклонных горных выработках.

Также на тожественном вручении наград в администрации Кемеровской области была отмечена почетным знаком «Отличник качества» мастер отдела технического контроля прокатных цехов ЕВРАЗ ЗСМК Ольга Бобровская, а в номинации «За большой вклад в развитие качественной продукции и оказываемых услуг» диплом I степени получила специалист службы технического и технологического развития коксохимпроизводства Любовь Вандакурова.

ЕВРАЗ ЗСМК принимает участие в конкурсе «100 лучших товаров России» с 1999 года и за это время продукция комбината получила 37 наград.
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