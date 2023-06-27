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Вчера, 12:41

В мобильном банке УБРиР появилась функция перевода средств за границу

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) добавил в мобильный банк функцию переводов за границу. Клиенты могут отправлять деньги в Азербайджан, Турцию, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Новый сервис доступен на смартфонах как на базе Android, так и IOS, сообщает пресс-служба банка.

Управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР Денис Тур отмечает, что трансграничные переводы, особенно в страны ближнего зарубежья, продолжают быть востребованными у населения.

«Ранее услуга была доступна только в офисах. И вот с ноября мы добавили такую возможность в приложение, чтобы наши клиенты могли управлять своими средствами там, где это удобно», — рассказал Денис Тур.

Пока переводы можно осуществлять в пять стран, в дальнейшем банк будет расширять список. Стоит добавить, что комиссия за переводы в эти страны отсутствует.
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