В мобильном банке УБРиР появилась функция перевода средств за границу

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Число операций в приложении Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) с января ...07.04.2023 В УБРиР количество пользователей мобильного банка увеличилось до 500 тысяч
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. За I квартал 2023 года количество активных пользователей мобильного банка Уральского ...22.02.2023 В мобильном приложении УБРиР стал доступен обмен валюты
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В мобильном приложении Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) стал доступен ...26.03.2012 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» и система денежных переводов «Золотая корона» заключили соглашение о партнерстве
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2012. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» расширяет свои возможности на рынке ...25.02.2010 ОАО «СКБ-банк»: Объем денежных переводов из Российской Федерации превышает суммы переводов, поступающих в Россию
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2010. Россияне чаще отправляют деньги за пределы РФ, чем сами получают по системам денежных ...