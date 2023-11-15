В Академическом районе Екатеринбурга началось строительство комплекса судебных зданий

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разработать техническое ...28.03.2023 Через два года в Екатеринбурге появится новый районный суд в Академическом
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В Академическом районе Екатеринбурга в 2025 году появится свой суд. Соответствующий ...02.03.2018 В Академическом районе Екатеринбурга заложили первый камень в основание здания НИИ ОММ
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2018. Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова и губернатор ...01.03.2018 Глава Минздрава РФ заложит первый камень комплекса НИИ ОММ в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2018. Академический район Екатеринбурга 2 марта 2018 года с рабочим визитом посетит министр ...13.02.2018 Строительство медицинского кластера в Академическом районе начнется в марте 2018 года
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2018. Строительство нового комплекса зданий для НИИ ОММ в Академическом районе Екатеринбурга ...