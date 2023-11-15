В Академическом районе Екатеринбурга началось строительство комплекса судебных зданий

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. В Академическом районе Екатеринбурга сегодня началось строительство комплекса зданий, в которых расположатся мировой суд и федеральный суд общей юрисдикции. В церемонии запуска строительных работ приняли участие председатель комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы Павел Крашенинников, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.



Комплекс зданий расположится на перекрестке улицы Вильгельма де Геннина и проспекта Академика Сахарова.



«Впервые в России мы создаем новый суд. Этим событием мы преподносим хороший пример другим федеральным органам, которые будут здесь работать. Для жителей района появится прекрасная возможность защищать свои права, не выезжая за пределы Академического», — отметил Павел Крашенинников.



Евгений Куйвашев также подчеркнул, что благодаря появлению здания суда в Академическом уменьшится нагрузка на другие инстанции города.



«Строительство суда в Академическом я расцениваю как очень положительный и весомый вклад в развитие Екатеринбурга, потому что часть судов освободится от той нагрузки, которая сегодня очевидна», — сказал губернатор.



Комплекс будет включать два здания разной этажности. В трехэтажном расположится 10 участков мировых судей, в четырехэтажном — федеральный суд общей юрисдикции, рассчитанный на 20 судебных составов районных судей. Всего в комплексе будет расположено 30 залов судебных заседаний.