Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в III квартале автокредитов

УрБК, Челябинск, 14.11.2023. В Челябинской области в III квартале 2023 года выдали 8 тыс. 027 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 51% больше уровня аналогичного периода прошлого года (5 тыс. 316 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 8-е место среди 30 российских регионов. В верхнюю часть списка по количеству выданных за указанный период автокредитов попали Москва (16,9 тыс. ед.), Московская область (15 тыс. ед.), Санкт-Петербург (12,8 тыс. ед.), Татарстан (12,1 тыс. ед.) и Краснодарский край (11,7 тыс. ед.).



В целом по стране в июле-сентябре этого года выдали 262,8 тыс. автокредитов, что на 65,7% больше показателя того же периода прошлого года (158,6 тыс. ед.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, значительный рост числа выданных автокредитов в 2023 году объясняется в первую очередь эффектом низкой базы из-за падения выдачи в прошлом году. Кроме того, причинами для этого послужили возобновление госпрограммы льготного автокредитования и увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом.