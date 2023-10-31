Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в III квартале автокредитов

УрБК, Челябинск, 31.10.2023. В январе-сентябре 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил ...18.10.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в сентябре автокредитов
УрБК, Челябинск, 18.10.2023. В Челябинской области в сентябре 2023 года выдали 2 тыс. 459 кредитов на покупку новых и ...18.09.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в августе автокредитов
УрБК, Челябинск, 18.09.2023. В Челябинской области в августе 2023 года выдали 2 тыс. 641 кредит на покупку новых и ...28.07.2023 Объем выданных автокредитов на Южном Урале за год вырос на 84,6%
УрБК, Челябинск, 28.07.2023. В январе-июне 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 14,9 ...18.07.2023 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в июне автокредитов
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Свердловской области в июне 2023 года выдали 2 тыс. 118 кредитов на покупку новых и ...