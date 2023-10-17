В Центре истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского 15 ноября пройдет лекция «Эгрет — ювелирное украшение Востока и Запада»

Фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. В Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского (входит в состав ЕМИИ) 15 ноября пройдет лекция «Эгрет — ювелирное украшение Востока и Запада». Мероприятие начнется в 18.30 по адресу улица Пушкина, 5, сообщает пресс-служба музея.Очередная лекция цикла посвящена одному типу ювелирного украшения — эгрету, возникшему на Востоке, но нашедшему свое место и в европейской культуре.Автор лекции кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, старший преподаватель кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров расскажет, для чего нужен эгрет, и как его носили, а также о его «движении» по территории Евразии и особенностях роскошного оформления драгоценными материалами». Отдельное внимание будет уделено волнам популярности эгрета в европейской моде в контексте увлечения восточной экзотикой.