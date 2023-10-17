В Центре истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского 15 ноября пройдет лекция «Эгрет — ювелирное украшение Востока и Запада»

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. В Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского (входит в состав ЕМИИ) ...05.09.2023 В Центре истории камнерезного дела в Екатеринбурге 6 сентября пройдет лекция «Цветной камень как символ: европейское наследие и русский опыт»
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского (входит в состав ЕМИИ) ...16.08.2023 В Центре истории камнерезного дела сегодня пройдет лекция по истории Императорской гранильной фабрики Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. В Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского (входит в состав ЕМИИ) ...19.01.2023 В Екатеринбурге в центре «Эрмитаж-Урал» 19 января пройдет лекция «Рубин и изумруд в ювелирном искусстве Востока»
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея изобразительных ...22.09.2022 В Екатеринбурге в Центре истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского начнет работу студия «Цветные камни»
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. В Екатеринбурге в Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского ...