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В Центре истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского 15 ноября пройдет лекция «Эгрет — ювелирное украшение Востока и Запада»

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. В Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского (входит в состав ЕМИИ) 15 ноября пройдет лекция «Эгрет — ювелирное украшение Востока и Запада». Мероприятие начнется в 18.30 по адресу улица Пушкина, 5, сообщает пресс-служба музея.

В Центре истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского 15 ноября пройдет лекция «Эгрет — ювелирное украшение Востока и Запада»
Фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ

Очередная лекция цикла посвящена одному типу ювелирного украшения — эгрету, возникшему на Востоке, но нашедшему свое место и в европейской культуре.

Автор лекции кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, старший преподаватель кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров расскажет, для чего нужен эгрет, и как его носили, а также о его «движении» по территории Евразии и особенностях роскошного оформления драгоценными материалами». Отдельное внимание будет уделено волнам популярности эгрета в европейской моде в контексте увлечения восточной экзотикой.
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