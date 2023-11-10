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Вчера, 11:42

Российские автодилеры не могут продать запасы автомобилей ушедших из РФ брендов

УрБК, Москва, 14.11.2023. На складах отечественных автодилеров до сих пор стоят некоторые модели машин европейских и корейских марок, ушедших с российского рынка. И перспектив их продать все меньше и меньше, пишут «Известия».

«На официальном сайте корейского концерна Kia до сих пор можно приобрести седан Cerato и кроссовер Seltos 2022 года выпуска. Та же ситуация и у Volkswagen — на складах у дилеров мертвым грузом стоят 14 автомобилей Taos и Tiguan в разных комплектациях. А на сайте чешской компании Skoda висит яркий баннер, буквально кричащий о продаже последней партии Kodiaq и Karoq», — пишет издание, которое выделило две причины этой тенденции.

Во-первых, стоимость этих моделей существенно выросла с 2022 года, и они уже не могут конкурировать с автомобилями китайских производителей, появившимися на авторынке РФ. Во-вторых, чем дольше иномарка находится на складе, тем вероятнее, что ей понадобится дополнительное техническое обслуживание (к примеру, замена тормозных дисков и колодок). А запчасти ушедшие с рынка РФ автоконцерны официально уже не предоставляют. У их китайских конкурентов такой проблемы нет.

Отметим, что в октябре 2023 года россияне приобрели 110 тыс. 964 легковых автомобиля. Это на 144% превышает показатель того же месяца прошлого года (65 тыс. 545 машин).
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