Российские автодилеры не могут продать запасы автомобилей ушедших из РФ брендов

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УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В первом полугодии 2023 года доля российских брендов в структуре предложения на рынке ...

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УрБК, Москва, 02.02.2023. За 2022 год в России было выпущено 450 тыс. легковых автомобилей, что на 67% меньше, чем ...