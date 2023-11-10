Российские автодилеры не могут продать запасы автомобилей ушедших из РФ брендов

УрБК, Москва, 10.11.2023. В октябре 2023 года россияне приобрели 110 тыс. 964 легковых автомобиля. Это на 144% ...25.08.2023 В России парк легковых автомобилей китайских брендов превысил 1 млн штук
УрБК, Москва, 25.08.2023. В России по состоянию на 1 июля 2023 года насчитывалось 1,08 млн легковых автомобилей ...17.08.2023 Доля китайских брендов на свердловском авторынке за год выросла вдвое
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В первом полугодии 2023 года доля российских брендов в структуре предложения на рынке ...10.03.2023 В Свердловской области доля новых китайских автомобилей на рынке достигла 26%
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. В Свердловской области за январь-февраль доля китайских машин на рынке новых ...02.02.2023 За 2022 год производство легковых автомобилей в России снизилось на 67%
УрБК, Москва, 02.02.2023. За 2022 год в России было выпущено 450 тыс. легковых автомобилей, что на 67% меньше, чем ...