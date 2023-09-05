УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

Продажи автомобилей в России выросли в октябре на 144%

УрБК, Москва, 10.11.2023. В октябре 2023 года россияне приобрели 110 тыс. 964 легковых автомобиля. Это на 144% превышает показатель октября прошлого года (65 тыс. 545 машин), говорится в отчете «Автостата Инфо».

73 тыс. 884 купленных российскими покупателями авто в октябре были иномарками. Отечественные производители продали 37 тыс. 800 машин. 34 тыс. 697 единиц из них принадлежат марке Lada, этот бренд занял первое место по продажам в прошедшем месяце в РФ. На втором месте — Haval (12 тыс. 877 шт.). На третьем — Chery (10 тыс. 884).

Агентство уточняет, что в период с января по октябрь в России было продано 823 тыс. 065 новых легковых автомобилей, что на 60% больше, чем в 2022 году (514 тыс. 787 авто). При этом в сентябре эксперты заявляли о снижении продаж как новых автомобилей, так и подержанных.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.09.2023 За год продажи легковых автомобилей в России выросли в 2,6 раза

УрБК, Москва, 05.09.2023. По итогам августа 2023 года в России было продано 109,7 тыс. легковых автомобилей. Это на 15% ...

05.07.2023 Продажи легковых автомобилей в России в июне выросли в 2,5 раза

УрБК, Москва, 05.07.2023. По итогам июня 2023 года в России было продано 82,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это в ...

24.03.2017 Объем рынка легковых автомобилей в России сократился на 1,7%

Объем рынка новых легковых автомобилей в России сократился на 1,7% в феврале 2017 года. Об этом сообщает «Автостат ...

24.03.2017 В феврале 2017 года объем рынка легковых автомобилей в России сократился на 1,7%

УрБК, Москва, 24.03.2017. Объем рынка новых легковых автомобилей в России сократился на 1,7% в феврале 2017 года. Об ...

11.11.2016 По итогам октября в России продажи новых автомобилей снизились на 2,6%

УрБК, Москва, 11.11.2016. В октябре в России было продано 126 тыс. 658 машин, что на 2,6% меньше прошлогоднего ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.10.2023Борис Овечкин: Реестр производителей оздоровит рынок стройматериалов19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук
Архив новостей
Ноябрь 2023 (233)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18