Продажи автомобилей в России выросли в октябре на 144%

УрБК, Москва, 05.09.2023. По итогам августа 2023 года в России было продано 109,7 тыс. легковых автомобилей. Это на 15% ...05.07.2023 Продажи легковых автомобилей в России в июне выросли в 2,5 раза
УрБК, Москва, 05.07.2023. По итогам июня 2023 года в России было продано 82,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это в ...24.03.2017 Объем рынка легковых автомобилей в России сократился на 1,7%
Объем рынка новых легковых автомобилей в России сократился на 1,7% в феврале 2017 года. Об этом сообщает «Автостат ...24.03.2017 В феврале 2017 года объем рынка легковых автомобилей в России сократился на 1,7%
УрБК, Москва, 24.03.2017. Объем рынка новых легковых автомобилей в России сократился на 1,7% в феврале 2017 года. Об ...11.11.2016 По итогам октября в России продажи новых автомобилей снизились на 2,6%
УрБК, Москва, 11.11.2016. В октябре в России было продано 126 тыс. 658 машин, что на 2,6% меньше прошлогоднего ...