Власти Екатеринбурга отметили на интерактивной карте объекты нестационарной торговли

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. Администрация Екатеринбурга обновила интерактивную карту, отметив на ней все нестационарные торговые объекты (НТО). Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.



Так, голубым на карте отмечены киоски, работающие на городской земле законно, темно-синим — расположенные на частной территории, а красным — нелегальные ларьки. Каждая торговая точка, кроме «красной», имеет описание с указанием даты заключения и окончания контракта, адреса, сезонности, площади и разрешенного вида деятельности, а также права на продажу той или иной продукции.



Если описание НТО не совпадает с его фактической деятельностью или, например, обнаружен не указанный на карте киоск, об этом можно сообщить в администрацию своего района или в департамент потребительского рынка и услуг города.



Также, напомним, что карта позволяет узнать, где в городе ведутся земляные работы, и посмотреть кадастровое деление уральской столицы, расположение учебных заведений, амнистированных гаражей.