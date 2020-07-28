Власти Екатеринбурга отметили на интерактивной карте объекты нестационарной торговли

Администрация Екатеринбурга в течение нескольких лет упорядочит работу нестационарных объектов торговли на территории ...03.03.2020 В Екатеринбурге пройдет рейд по объектам нестационарной торговли
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2020. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир ...14.02.2019 В спальных районах Екатеринбурга появится больше объектов нестационарной торговли
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2019. Власти Екатеринбурга намерены ставить объекты нестационарной торговли и предоставления ...06.11.2018 Власти Екатеринбурга планируют ликвидировать все объекты нестационарной торговли к 2022 году
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2018. Власти Екатеринбурга планируют ликвидировать все объекты нестационарной торговли к 2022 ...17.12.2013 В 2014 году на Привокзальной площади уберут объекты нестационарной торговли
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2013. В рамках подготовки к эстафете олимпийского огня были проведены мероприятия по ...