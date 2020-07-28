УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:01

Власти Екатеринбурга отметили на интерактивной карте объекты нестационарной торговли

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. Администрация Екатеринбурга обновила интерактивную карту, отметив на ней все нестационарные торговые объекты (НТО). Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Так, голубым на карте отмечены киоски, работающие на городской земле законно, темно-синим — расположенные на частной территории, а красным — нелегальные ларьки. Каждая торговая точка, кроме «красной», имеет описание с указанием даты заключения и окончания контракта, адреса, сезонности, площади и разрешенного вида деятельности, а также права на продажу той или иной продукции.

Если описание НТО не совпадает с его фактической деятельностью или, например, обнаружен не указанный на карте киоск, об этом можно сообщить в администрацию своего района или в департамент потребительского рынка и услуг города.

Также, напомним, что карта позволяет узнать, где в городе ведутся земляные работы, и посмотреть кадастровое деление уральской столицы, расположение учебных заведений, амнистированных гаражей.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.07.2020 Нестационарные объекты торговли сохранят в отдаленных районах Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга в течение нескольких лет упорядочит работу нестационарных объектов торговли на территории ...

03.03.2020 В Екатеринбурге пройдет рейд по объектам нестационарной торговли

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2020. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир ...

14.02.2019 В спальных районах Екатеринбурга появится больше объектов нестационарной торговли

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2019. Власти Екатеринбурга намерены ставить объекты нестационарной торговли и предоставления ...

06.11.2018 Власти Екатеринбурга планируют ликвидировать все объекты нестационарной торговли к 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2018. Власти Екатеринбурга планируют ликвидировать все объекты нестационарной торговли к 2022 ...

17.12.2013 В 2014 году на Привокзальной площади уберут объекты нестационарной торговли

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2013. В рамках подготовки к эстафете олимпийского огня были проведены мероприятия по ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.10.2023Борис Овечкин: Реестр производителей оздоровит рынок стройматериалов19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук
Архив новостей
Ноябрь 2023 (320)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18