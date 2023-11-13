На дороги Екатеринбурга в 2024 году выйдут 30 новых автобусов большого класса

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В ближайшие месяцы власти Екатеринбурга закупят для города 95 новых автобусов ...19.09.2023 Администрация Екатеринбурга закупит еще 95 новых автобусов в лизинг и на казначейский кредит
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. Муниципальный парк екатеринбургских автобусов пополнится 95 машинами. Об этом сообщает ...31.08.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил вывести на маршруты региона 330 новых автобусов к февралю 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил к февралю 2024 года вывести на ...16.05.2023 Свердловские перевозчики смогут приобрести более 200 автобусов с помощью новой программы господдержки
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Перевозчики из Свердловской области смогут приобрести более 200 автобусов по программе ...01.03.2021 Для Екатеринбурга в 2021 году закупят дополнительно 60 новых автобусов
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. Администрация Екатеринбурга в 2021 году увеличит парк ЕМУП «Гортранс» на 60 новых ...