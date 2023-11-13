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13.11.2023

На дороги Екатеринбурга в 2024 году выйдут 30 новых автобусов большого класса

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. Администрация Екатеринбурга в I квартале 2024 года в рамках казначейского кредита закупит 30 новых автобусов. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.

Это будет современный низкопольный транспорт большого класса с вместимостью не менее 90 пассажиров, с местами для людей с ограниченными возможностями здоровья и пассажиров с детскими колясками. Салоны новых машин, которые будут курсировать не только по магистральным маршрутам, но и по отдаленным территориям города, оснащены кондиционерами, подсветкой дверных проемов, камерами видеонаблюдения, терминалами для оплаты и валидаторами.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за последние три года город приобрел уже 117 автобусов.
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