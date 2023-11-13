Екатеринбургский метрополитен изменил расписание поездов в рабочие дни

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2015. В Екатеринбурге из-за неисправности на станции метро «Проспект Космонавтов» увеличен ...25.08.2014 ОАО «РЖД» в октябре меняет расписание движения поездов из Екатеринбурга в Адлер и обратно
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2014. ОАО «РЖД» меняет расписание движения пассажирских поездов по Северо-Кавказской железной ...24.04.2014 На направлении Каменск-Уральский — Екатеринбург со 2 по 9 мая изменится расписание электричек
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2014. ОАО «Свердловская пригородная компания» изменит график движения семи электропоездов в ...21.04.2014 ОАО «РЖД» планирует согласовать обновленный график движения поездов через Украину
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2014. ОАО «Российские железные дороги» рассчитывает на успешное согласование нового графика ...11.03.2012 Поезд «Урал» временно не будет следовать через Казань
УрБК, Москва, 11.03.2012. ОАО «РЖД» проинформировало о частичном изменении в расписании движения ряда пассажирских ...