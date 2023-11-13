Екатеринбургский метрополитен изменил расписание поездов в рабочие дни

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. В екатеринбургском метро с сегодняшнего дня, 13 ноября, начинает действовать новое расписание. Об этом сообщает официальный сайт городского метрополитена.



Минимальный интервал движения между поездами составит четыре минуты — такой график предусмотрен в час пик в утренние и вечерние часы. Максимальный интервал достигнет 12 минут — с таким промежутком поезда будут ходить после 22 часов вечера.



График движения поездов в выходные дни останется без изменений.