Продажи подержанных автомобилей в РФ в январе-октябре выросли на 26%

Материалы по теме

В Свердловской области продажи иномарок с пробегом за год выросли на 21%

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. В Свердловской области в III квартале текущего года продажи иностранных автомобилей с ...

В Свердловской области продажи китайских автомобилей с пробегом в III квартале выросли на 61%

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. Продажи китайских автомобилей с пробегом в Свердловской области по итогам III квартала ...

Продажи автомобилей с пробегом в России за год выросли на 11%

В сентябре 2023 года жители России приобрели 509,5 тыс. подержанных легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным ...

Продажи автомобилей с пробегом в России за год выросли на 11%

УрБК, Москва, 17.10.2023. В сентябре 2023 года жители России приобрели 509,5 тыс. подержанных легковых автомобилей. По ...

В Свердловской области продажи автомобилей с пробегом выросли на 12,1%

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. В I квартале 2023 года продажи автомобилей с пробегом в Свердловской области оказались ...