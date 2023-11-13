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13.11.2023

Продажи подержанных автомобилей в РФ в январе-октябре выросли на 26%

УрБК, Москва, 13.11.2023. По итогам января-октября 2023 года в России реализовали 5 млн 584 тыс. автомобилей с пробегом. Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании сервиса «Автостат Инфо».

Продажи подержанных машин в октябре увеличились на 18%, до 579 тыс. единиц.

«В прошлом месяце иномарки с пробегом показали рост на 15% (до 411 тыс. 336 ед.), а продажи подержанных российских машин возросли на 25% к прошлому году (до 167 тыс. 897 ед.)», — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в III квартале текущего года продажи иностранных автомобилей с пробегом выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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