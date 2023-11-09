Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил гордуме проект бюджета на 2024 год

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УрБК, Екатеринбург, 28.10.2014. Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко на заседании правительства ...